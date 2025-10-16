Piantagione, imputati in silenzio  

Si sono tutti avvalsi della facoltà di non rispondere. Davanti al giudice per le indagini preliminari otto arrestati, originari di Orgosolo, Mamoiada, Bortigali e Talana, hanno fatto scena muta.

Sono stati bloccati lunedì pomeriggio nelle campagne tra Terralba, San Nicolò d’Arcidano e Allai, nell’Oristanese, e sono finiti nei guai per una piantagione di canapa che avrebbe potuto fruttare decine di migliaia di euro. «Un gruppo molto ben organizzato e strutturato», secondo i carabinieri che li hanno fermati e condotti nel carcere di Massama. Sotto accusa Alessio Meloni, 35 anni di Bortigali (difeso dall’avvocato Luciano Rubattu), Giuseppe Gungui, ventenne di Orgosolo (difeso da Francesco Manduzio), Fabio Lutzu, 29 anni di Mamoiada (difeso da Gianluca Sannio), Alex Dettori, trentaduenne di Bortigali (difeso da Mario Gusi), Giovanni Moro, 25 anni di Mamoiada (difeso da Marco Basolu), Mauro Tegas, 36 anni, di Talana (difeso da Renato Pilia), Andrea Muggianu, quarantenne di Talana (difeso da Fabrizio Manai), Francesco Melis, ventitreenne di Mamoiada (difeso da Tullio Moni). I difensori hanno chiesto un’attenuazione della misura cautelare, per alcuni contestando anche la flagranza. Il gip, Federica Fulgheri, si è riservata la decisione attesa questa mattina.

