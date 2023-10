Piantagione illegale sotto sequestro 

I carabinieri hanno messo sotto sequestro una piantagione di marjiuana trovata nelle campagne di Pimentel. Si tratta di 3002 piante dell’altezza media di circa un metro e mezzo l’una, allineate in 80 filari e irrigate con un sistema centralizzato a goccia. Una volta effettuata la raccolta, si ritiene che la piantagione potesse produrre fino a 2 tonnellate di marijuana, per un valore circa 10 milioni di euro.

L’analisi dei campioni avrebbe dimostrato che non si tratta di un campo adibito alla coltivazione della cosiddetta canapa indiana legale: il principio attivo di Thc riscontrato nei campioni prelevati a Pimentel è del 5 per cento, nettamente superiore ai valori consentiti (0,6 %) dalla normativa vigente per le “coltivazioni lecite”.

I carabinieri della Compagnia di Sanluri e della stazione di Samatzai stanno cercando di risalire a chi ha realizzato questa piantagione nelle campagne di Sa Pioi. (i. pil.)

