Piantagione illecita: due arresti 

Due persone sono state arrestate dai carabinieri della Squadriglia di Iloghe per coltivazione illecita di marijuana a pochi giorni da altri tre arresti compiuti dalla Squadriglia il 5 agosto. In quel caso è stato coinvolto un familiare di uno degli arrestati di ieri.

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati avrebbero coltivato quasi 400 piante di canapa da droga, il cui principio attivo è risultato dell0 0,759%. Le perquisizioni, estese alle abitazioni, hanno portato al ritiro cautelare di cinque fucili e di una pistola, detenuti regolarmente. Gli arresti sono scattati quando gli indagati, forse preoccupati per i 3 arresti eseguiti pochi giorni prima, avevano deciso di tagliare l’intera piantagione per trasferirla altrove, cercando dunque di assicurarsi i ricavi per cui avrebbero investito.L’operato dei carabinieri è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria ordinaria e per gli indagati è stato disposto l’obbligo di dimora a Loculi.

