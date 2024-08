Piantagione di marijuana: due arresti 

Nuova operazione antidroga dei carabinieri della stazione estiva di Flumini, arrivati all’alba di ieri a Sant’Isidoro, borgata di Quartucciu, dove hanno trovato quello che cercavano: una piantagione di canapa indiana e poi hascisc e marijuana.

Durante il blitz, i militari hanno anche individuato un allaccio abusivo alla rete elettrica degli impianti a supporto della piantagione. Due le persone sorprese nell’abitazione e arrestati. Si tratta di Andrea Piredda e di Giuseppe Di Pasquale di 57 e 63 anni, di Cagliari e Quartu, finiti ai domiciliari con l’accusa di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti in concorso, oltre che di furto di energia elettrica.

Il blitz

L’operazione coordinata dal maggiore Michele Cerri, comandante della Compagnia di Quartu, e stata portata avanti dai militari di Flumini al comando del maresciallo Stefano Pais che hanno già inviato un dettagliato rapporto alla Procura della Repubblica. Una operazione non casuale ma scattata dopo giorni di indagini, interrogatori e pedinamenti. Frutto dunque del costante monitoraggio del territorio dove la presenza del presidio dei carabinieri a Flumini, aperto per l’estate, si sta dimostrando davvero strategico per prevenire i reati nel litorale ma non solo. Attività grazie alla quale gli investigatori sono appunto riusciti a individuare una possibile attività di produzione di droga.

La piccola piantagione di canapa indiana era nel giardino di una abitazione ed è stata individuata dai militari anche grazie all'inconfondibile odore dello stupefacente reso ancora più penetrante dal caldo di questi giorni. Al servizio della coltivazione era stato fatto anche un allaccio abusivo alle rete elettrica, che è costato ai due arrestati l’ulteriore accusa di furto di corrente.

Durante la perquisizione, svolta con l'ausilio di un'unità cinofila antidroga della Compagnia di Cagliari, i carabinieri hanno rinvenuto 150 grammi di marijuana, alcune dosi di hashish e, nel giardino, le 17 piante di canapa, alte circa 2 metri e ricche di infiorescenze.

In due ai domiciliari

A quel punto le due persone fermate sono state accompagnate in caserma dove sono state completate le formalità di rito. Su disposizione del magistrato, Andrea Piredda e Giuseppe Di Pasquale, sono quindi finiti agli arresti domiciliari.

