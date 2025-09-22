VaiOnline
Sarule
23 settembre 2025 alle 00:26

Piantagione, arrestato a Bottidda 

Le duecento piante di marijuana crescevano nelle campagne di Bottidda, il coltivatore diretto pregustava già affari d’oro. Ma i suoi piani sono andati all’aria dopo un’operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Bono che hanno arrestato uno dei presunti responsabili con l’ipotesi di reato di coltivazione di sostanze stupefacenti. Durante il blitz, eseguito di recente, è finito in manette Antonio Forma, 48 anni, di Sarule, identificato dopo accurate indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Nuoro e condotte sul campo da personale della stazione e del nucleo operativo della compagnia di Bono, guidata dal maggiore Francesco Capula, con il contributo dei Cacciatori di Sardegna. L’uomo, assistito dall’avvocata Margherita Baragliu, è comparso davanti al gip di Nuoro che ha convalidato il provvedimento eseguito dai militari applicando però il solo l’obbligo di dimora.

