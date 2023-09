Pianta organica inaridita, al Comune mancano 100 unità 

Il numero resta sotto quota 300, per la precisione 289, contando i dipendenti comunali con un contratto a tempo indeterminato. Troppo pochi se si pensa che per una città come Quartu - con quasi 70mila abitanti - servirebbero almeno altre 100 persone in più per completare la pianta organica del Municipio. Tanto da costringere il Comune a stanziare ulteriori risorse per poter assumere altri dipendenti.

I nuovi ingressi degli ultimi tre anni, oltre 60 fra dirigenti, funzionari e impiegati, non sono bastati. «Un numero insufficiente anche a coprire il turnover», ammette il vicesindaco e assessore al Personale Tore Sanna, «fra pensionamenti e richieste di trasferimento, la carenza di personale resta». Un problema cronico legato anche al fatto che nelle precedenti consiliature le assunzioni sono state pressoché inesistenti. «Questo ci crea un grosso limite nella possibilità di assumere, anche avendo le risorse finanziarie per poterlo fare», dice Sanna. Problema che si aggiunge alla fuga di diversi dipendenti verso la Regione. «Un esodo che come Comune non possiamo frenare», dice il vicesindaco, «l’unica soluzione è arrivare ad avere un contratto unico per dipendenti regionali e degli enti locali tutti, con una parità contrattuale e di stipendio per chi lavora nella pubblica amministrazione».

Per Quartu lo scenario è preoccupante: 289 dipendenti in tutto, a fronte dei 420 che dovrebbero essere - 6 ogni mille abitanti - e dieci dirigenti anziché dodici come l’attuale amministrazione comunale vorrebbe. Da gennaio ad oggi sono stati assunti dodici nuovi dipendenti, ma nel frattempo in quattordici hanno lasciato gli uffici del Municipio: nove sono andati in pensione, gli altri cinque hanno presentato le dimissioni. «Nonostante tutto l’attività del Comune procede spedita, ma è chiaro che gli uffici sono in affanno», ammette Sanna.

Problema che riguarda tutti i settori, chi più e chi meno, e che si sta affrontando con nuove assunzioni: dieci all’inizio di dicembre - anticipate di un mese - altrettante sono in programma ad aprile del prossimo anno. Oltre a ulteriori sette contratti a tempo indeterminato per impiegati e funzionari, e un dirigente. «Sperando che il nuovo Patto di stabilità non ci limiti», evidenzia Sanna. «Al di là di questo, aver fatto i concorsi nei mesi scorsi ci consente di avere delle graduatorie da cui attingere». Rinforzi vitali per il Comune, alle prese con la mole di lavoro ordinario, l’attività straordinaria per far fronte agli imprevisti, e i grandi progetti legati al Pnrr.

Nuovi contratti e stop ai lavoratori interinali dal prossimo anno. «È stata una scelta presa per far fronte alla situazione di emergenza, hanno dato una grossa mano d’aiuto, alcuni hanno anche partecipato ai concorsi e presto diventeranno dipendenti del Comune», sottolinea Sanna, «però d’ora in poi procederemo con le assunzioni solo tramite graduatoria».

