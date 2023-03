Pianta organica, in Comune arrivano i rinforzi 

Dopo i pensionamenti degli ultimi anni la pianta organica del Comune si è ulteriormente ridotta e il sindaco Carlo Tomasi corre ai ripari. «Nell’ultimo periodo ci sono state tre assunzioni: è arrivato un vigile urbano, che ha sostituito quello andato in pensione il 30 giugno, e due geometri (uno all’ufficio tecnico e uno ai Lavori pubblici). Abbiamo mantenuto la promessa di rinforzare la pianta organica, ora è imminente l’arrivo di un giardiniere e una figura nel settore amministrativo. Inoltre aspettiamo altri due impiegati e se non riusciremo a reperirli dalle graduatorie di altri enti, procederemo in tempi stretti con i concorsi».

Nel piano triennale del personale sono previste ben 13 assunzioni. «Questo piano – aggiunge il primo cittadino - è alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione ed efficienza di un ente pubblico. Alle nuove assunzioni bisogna aggiungere come lavoratori in forze al Comune 13 destinatari del progetto Lavoras, due del progetto Lavor@bile e 20 percettori del reddito di cittadinanza che svolgono attività di servizio alla comunità. Rinforzi arriveranno anche nel settore del personale, sociale e della transizione al digitale con un nuovo impiegato».

RIPRODUZIONE RISERVATA