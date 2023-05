Pianosi domina sulle onde di Torregrande 

L’Italia e la Francia scrivono il proprio nome in cima all’albo d’oro del campionato europeo giovanile di Formula kite, la Turchia e la Thailandia fanno altrettanto nel Mondiale Master di Kite foil. La prima edizione delle due competizioni, che ha avuto il suo scenario nelle acque di Torregrande sotto l’egida dell’Eolo Beach sports, è terminata ieri con la vittoria dell’azzurro Riccardo Pianosi e della francese Heloise Pegourie, primi campioni continentali Under 21, del turco Ejder Ginyol e della thailandese Benyapa Jantawan, campioni iridati Over 35.

La finale dell’europeo giovanile, due regate ad altissima velocità e vicine alla spiaggia, ha visto Pianosi prevalere sul cinese Qbin Huang, in testa sabato anche se in lizza solo per la categoria open. Secondo gradino della classifica europea per il ceco Vojtech Koska, davanti al portabandiera svizzero Gian Andrea Stragiotti.

Più netto il successo, nella flotta femminile, di Heloise Pegourie. In testa sin dalle prime battute del campionato, ha difeso il primato dall’attacco finale delle polacche Julia Damasiewicz e Magdalena Woyciechowska. Partecipazione d’esperienza per Maddalena Spanu: l’atleta di Oristano ha sempre mantenuto la 17a posizione.

Finale a sorpresa invece per il Mondiale Master dove il francese Billy Guy-Maupas si è visto strappare il titolo al fotofinish dal turco Ginyol. Bronzo per il danese James Johnsen. Tra le donne, la thailandese Jantawan precede la ceca Monika Zizlavska e la francese Claire Elise Morel.

Tra i Grand Masters (Over 45), sul podio sempre Johnsen e gli svizzeri MikeMartin e Andrea Messerli.