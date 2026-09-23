Pianosi al Sardinia Grand Slam 

Finisce l’estate e si avvicina il classico (decima edizione) appuntamento cagliaritano del calendario internazionale del kitefoiling. Dal 6 all'11 ottobre al Poetto di Quartu, la prova che si svolge sotto l’egida di World Sailing, IKA (la Federazione internazionale di Kiteboarding) e Federvela, assegnerà punteggi per le ranking maschile e femminile della disciplina olimpica della Formula Kite, proiettata verso Los Angeles 2028. Giunto alla decima edizione, l'evento assegna punti importanti per il ranking mondiale World Sailing/IKA. Come di consueto, l’organizzazione è di GLEsport con la collaborazione tecnico sportiva di Chia Wind Club. Tra i tanti big anncunciati, anche l’azzurro Riccardo Pianosi.

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