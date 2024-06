Piano urbanistico, via libera della Regione 

Alberghi e piccole strutture ricettive a Porto Corallo, tre (e non quattro, come previsto inizialmente) zone artigianali-industriali e una zona di espansione a nord ovest del centro abitato. Sono i punti cardine del piano urbanistico comunale di Villaputzu (Puc) approvato in via definitiva anche dalla Regione.

La svolta

Il paese, insomma, ha un Puc dopo oltre venti anni. «È un risultato storico – sottolinea il sindaco Sandro Porcu – l’obiettivo più importante raggiunto dalla nostra amministrazione comunale». Porcu aggiunge che «non è uno strumento perfetto, ci saranno senz’altro dei miglioramenti da fare nel tempo con delle varianti. Di sicuro è un’ottima base di partenza, da oggi possiamo parlare di vera rinascita e di sviluppo per un paese che per troppo tempo è rimasto bloccato».

Le modifiche

La Regione, rispetto al Puc approvato nel dicembre del 2022 dal commissario ad acta, prima di dare il via libera definitivo ha chiesto di apportare alcune modifiche. Un serrato confronto, appunto, tra Regione e Comune «perché c’erano e ci sono delle norme paesaggistiche molto severe da rispettare». Un iter che ha comportato, fra l’altro, la bocciatura di una della quattro mini zone industriali-artigianali, quella subito dopo il quartiere di Santa Maria. Restano quelle di Sant’Angelo, Pranu Portu e Quirra.

Turismo

Tra le novità positive c’è invece quella che riguarda Porto Corallo: alcune zone – compresa quella dove si trova il campeggio comunale – passano da G a F: si potranno cioè realizzare delle strutture ricettive e turistiche in un’ottica di rilancio dell’intera località costiera. «Diciamo - aggiunge il primo cittadino – che la riduzione delle zone artigianali è stata bilanciata dalla zona F per Porto Corallo. L’obiettivo è quello di creare dei servizi per la balneazione e per il porto anche ampliando ed estendendo il progetto del lungomare. Più in generale cercheremo di connettere il centro con la costa». Confermati, inoltre, vincoli meno stringenti per i terreni agricoli per favorire la crescita delle attività agricole e pastorali. Sarà cioè consentita la realizzazione di locali per la trasformazione dei prodotti come ad esempio piccoli oleifici o caseifici.

Il sindaco punta, infine, sull’inversione della curva demografica: «Dal duemila ad oggi – conclude Porcu – abbiamo perso quasi ottocento residenti anche perché non c’era la possibilità di costruire. Residenti che si sono spostati nei Comuni vicini. Da oggi, finalmente, potranno sorgere le nuove lottizzazioni».