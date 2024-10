Piano urbanistico verso l'adozione dopo 22 anni 

Gli ultimi ostacoli prima del traguardo. Dopo 22 anni dall’avvio dell’iter, la bozza di adeguamento del Puc approderà in commissione Urbanistica. Successivamente l’Ufficio di Piano procederà all’elaborazione dell’impianto definitivo, portando a compimento le norme di attuazione per un secondo passaggio del documento in commissione prima dell’approvazione in consiglio comunale. Il Piano urbanistico comunale a quel punto prenderà la strada di Cagliari per l’ultimo esame regionale. Lo strumento adottato nel 2014, era stato respinto dalla Regione per il mancato adeguamento alle norme del Piano paesaggistico regionale e del Piano di assetto idrogeologico, passaggio a cui l’Ente ha adempiuto. Critica l’opposizione che chiede di ripartire da zero per recuperare più Zone F, aree di sviluppo turistico, ma la maggioranza tira dritta. «Il Piano nel 2014 partiva da 17 ettari di cosiddette Zone F, mentre questa amministrazione ha raddoppiato quelle aree portandole a ben 34 ettari, con prospettive di sviluppo maggiori», precisa il sindaco Massimo Mulas «diversamente si ripartirebbe daccapo con un grande spreco di risorse pubbliche e con il rischio, tra l’altro, di redigere in futuro uno strumento contenente vincoli più stringenti».