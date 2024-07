Piano urbanistico, sì alle linee d’indirizzo 

Sì all’atto preliminare del nuovo Piano urbanistico comunale di Iglesias. Il Consiglio comunale approva le linee d’indirizzo che costituiscono la prima tappa per l’approvazione definitiva di uno strumento atteso da quasi 40 anni e che avrà il compito di dare una nuova veste alla città.

Esitato favorevolmente e all’unanimità prima in sede di commissione consiliare urbanistica, il preliminare non incontra ostacoli neanche fra i banchi del principale organo collegiale: «Costituisce la prima tappa per l’approvazione del Puc e contiene gli indirizzi per la pianificazione, le analisi e le valutazioni preliminari inerenti agli aspetti relativi agli assetti idrogeologici, paesaggistici, ambientali e storico culturali. - ha spiegato l’assessora con delega all’Urbanistica Giorgia Cherchi - Lo studio condotto definisce un progetto mirato alla valorizzazione del patrimonio minerario e industriale dismesso, all’adeguamento e al ridisegno urbano per una più razionale distribuzione dei servizi nelle nuove residenze e dei collegamenti urbani ed extra».

Ad astenersi dalla votazione due consiglieri di maggioranza (Federico Melis e Gianna Concu di “Iglesias Avanti”) e Simone Saiu del gruppo “Insieme”: «È un preliminare che già contiene una valutazione politica - ha commentato Saiu - e la minoranza è stata coinvolta in sole due commissioni, insufficienti per un atto così complesso e importante».Per il primo cittadino sindaco Mauro Usai, il preliminare approvato ha un risvolto storico per la comunità: «Il lavoro svolto finora altro non è che la rappresentazione delle nostre potenzialità da un punto di vista dello sviluppo dei servizi, della costruzione di un’identità collettiva e della valorizzazione delle sue infrastrutture». (ad. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA