Piano urbanistico sempre in alto mare 

Niente Puc. A Cabras anche il 2024 si chiude senza l’approvazione del Piano urbanistico comunale, lo strumento che regola l’uso del territorio. Buone notizie invece per il Piano di utilizzo del litorale: dopo il benestare della Provincia la parola passerà alla Regione. Mentre va a rilento il Piano particolareggiato del centro storico: a breve sbarcherà in Consiglio per una nuova approvazione.

Il Puc

È ancora un miraggio. «Approvare un Puc a Cabras è un’impresa difficile per la presenza dello stagno e dei canali - spiega il sindaco Andrea Abis - Ci sono tanti vincoli a causa del rischio idrogeologico che si devono eliminare. Per farlo però ci vogliono studi e tanto lavoro che è in corso da quando ci siamo insediati. L’Ufficio tecnico dovrebbe avere il doppio del personale per affrontare e portare a termine questa impresa. Tra poco ci sarà un ingegnere in più, il concorso si è appena concluso».

Gli altri strumenti

Il Piano di utilizzo del litorale è stato adottato dal Comune lo scorso aprile. Ora si trova negli uffici della Provincia per la Valutazione ambientale strategica. Poi il documento sarà inviato in Regione per l’approvazione o la bocciatura: lo strumento prevede che le concessioni demaniali in spiaggia passino da 2 a 12 e una gamma di servizi turistici stagionali fra ombrelloni e sdraio, bar, ristoranti, punti ristoro, parcheggi, servizi igienici e zone attrezzate per lo sport. Una svolta insomma. Il Piano particolareggiato, adottato nell’aprile 2023, fondamentale per la pianificazione urbanistica del centro, zoppica: «Abbiamo ricevuto tante osservazioni, dai cittadini e dai tecnici - spiega il sindaco - Ora gli uffici sono al lavoro per le modifiche. Poi dovrà essere approvato di nuovo in Aula». Il Piano prevede meno vincoli ma anche trasformazioni e nuove destinazioni d’uso: circa il 20 per cento degli edifici potrà essere adibito a esercizi commerciali.

L’esperto

Cristian Licheri, presidente provinciale dell’ordine degli ingegneri, spiega: «Non avere il Puc approvato significa che mancano regole certe su cosa si può fare o meno in un territorio. Bisogna rifarsi al Piano paesaggistico regionale che vince su tutto. Inoltre, le volumetrie sono bloccate, in alcune zone c’è meno possibilità di edificare e sono concesse solo manutenzioni straordinarie. Chi non ha il Puc ha più vincoli. Idem per il Pul: non sono normati i servizi che un litorale potrebbe offrire. Senza Piano particolareggiato non è chiaro quali interventi sono possibili in ogni abitazione».

