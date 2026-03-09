Piano urbanistico, norme ad hoc per il turismo 

«Volumi tecnici e locali accessori nelle zone turistiche non vengono conteggiati nelle volumetrie degli edifici, a patto che siano ambienti necessari per la funzionalità del caseggiato»: il sindaco di Arbus, Paolo Salis, chiarisce i dubbi sollevati con l’applicazione del Piano urbanistico in merito alla costruzione di alberghi, strutture turistiche o produttive in genere.

La problematica è arrivata in Consiglio comunale in seguito a richieste di chiarimenti di cittadini, operatori turistici e professionisti. «Le stesse regole per i volumi cosiddetti “tecnici” – prosegue Salis - valgono per i locali accessori, le condizioni sono tre: non devono avere accesso diretto dall’esterno, le finestre devono essere molto piccole e la superficie massima di 8 metri quadrati».

L’assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Pani, aggiunge: «È stato inoltre chiarito che nelle zone turistiche non sono ammessi nuovi volumi interrati con funzioni abitative o ricettive, restano consentiti i volumi tecnici che non concorrono al calcolo della volumetria urbanistica. Inoltre, il cambio di destinazione verso le strutture turistico-ricettive o servizi connessi alla residenza è ammessa con una semplice pratica edilizia, salvo i casi che comportino modifiche sostanziali all’assetto urbanistico».

Il consigliere di minoranza, Agostino Pilia, commenta: «Ora è chiaro che la trasformazione di una cantina o un garage in abitazione non è ammissibile. Ben vengono queste precisazioni, doverose nei confronti dei cittadini che rispettano le regole edilizie, come dire stop agli abusi lungo la Costa Verde, dove per anni i seminterrati sono stati utilizzati come superficie abitabile». (s. r.)

