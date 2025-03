Piano urbanistico nell’occhio del ciclone 

Adottato il 9 agosto tra le contestazioni dell’opposizione, ed esaminato nel corso di alcuni incontri pubblici, raccolte le osservazioni dei cittadini, la Giunta ha dato mandato al dirigente competente, di procedere all’integrazione del Puc, il piano urbanistico adottato. «La prima bozza – ha scritto l’amministrazione Ragnedda - rappresentava esclusivamente l’inizio di una procedura che aveva come principale scopo quello di delineare la macro zonizzazione del territorio; grazie al recepimento delle osservazioni ora si potrà procedere con la pianificazione. Il percorso prevede: la riadozione del Piano, l’avvio di una nuova fase di pubblicazione e presentazione delle osservazioni, l’esame del Piano in Conferenza di copianificazione, dove gli enti coinvolti esprimeranno i pareri». Il Pd locale contesta che «dopo mesi di roboanti proclami, accuse di terrorismo nei confronti di chi cercava di spiegare alla popolazione la sostanza del Puc adottato con il blitz di Ferragosto, la giunta, con una deliberazione passata in sordina, dispone di procedere con la revisione del Puc. Non si tratta di semplici correttivi, ma di una retromarcia su tutto quanto pianificato. Il Pd non può che insistere con la richiesta di ritiro del Puc adottato», chiedendo che «venga ridata la parola ai cittadini e che sia il nuovo consiglio comunale a programmare il futuro di Arzachena». (cl. r.)

