Piano urbanistico, la lunga attesa 

Tre case su dieci a Guspini sono vuote. Nel centro storico il 25 per cento delle abitazioni sono disabitate. E gli attuali vincoli urbanistici non favoriscono l’edilizia o lo sviluppo della cittadina, in pesante crisi demografica dopo la fine delle miniere. Un dato su tutti per rendere l'idea: nella parrocchia di san Nicolò nel 2023 ci sono stati 4 matrimoni e sono state celebrati 82 funerali.

Il nuovo piano

Per tutto questo è grande l’attesa per il nuovo Piano urbanistico comunale. Alberto Lisci, assessore all’Urbanistica, annuncia: «Gli uffici hanno da poco concluso l'istruttoria del piano relativamente alle norme tecniche e al regolamento che recepiscono tutte le indicazioni date dall'amministrazione comunale e dalle assemblee aperte a tutti i cittadini a suo tempo fatte. A breve faremo gli ulteriori passaggi di presentazione nelle commissioni consiliari competenti e presenteremo il piano in una assemblea pubblica. Fatto questo si andrà in Consiglio per l'adozione».

L’opposizione

Da parte dell’opposizione in Consiglio comunale Simona Cogoni e Giovanni Alberto Lisci attendono di vedere le nuove linee previste dal Puc: «È uno strumento molto importante per lo sviluppo di un territorio comunale. Attendiamo da troppo tempo il suo passaggio in Consiglio Comunale dato che l’ultima assemblea pubblica risale a maggio del 2018 e in questo mandato non è mai stato posto all’attenzione. In certe zone, soprattutto il centro storico, persistono troppi vincoli imposti dallo strumento urbanistico comunale in essere, spesso non necessari. Urge, inoltre, definire il piano urbanistico sulle aree non più destinate ad urbanizzazione volontaria dei proprietari, che da anni pagano l’Imu senza senso. Avremmo voluto essere coinvolti nella stesura e nelle modifiche da apportare ma alcuni documenti sono tabù per la minoranza. Ma fatto ancora più grave è che il confronto su certe scelte deve essere totalmente pubblico e trasparente, e non solo rivolto ai tecnici. Il Puc è strumento indispensabile per poter usufruire del prossimo piano casa regionale» conclude il gruppo Impari.

L’iter

Il nuovo piano urbanistico è ormai reclamato da tanti cittadini. Quello attuale, varato negli anni ’80 fu pensato in previsione di arrivare a 50 mila residenti. Nel paese molte cose sono cambiate: la chiusura le miniere e del polo industriale di Villacidro hanno spinto verso una grande emigrazione. Sempre meno, poi, le nuove famiglie. Sino a qualche anno fa molte case erano abitate prevalentemente d'estate, quando i figli degli emigrati negli anni ’60-’80 venivano in ferie: attualmente, molti eredi non hanno mai messo piede nella case costruite dai nonni con tanti sacrifici. Molti residenti attendono la messa in sicurezza e omogeneizzazione delle aree limitrofe a quelle soggette a rischio idrogeologico e alla pianificazione delle aree di sviluppo. Ci si attende anche il mantenimento di piccoli appezzamenti di terreno tramandati di generazione in generazione tra gli eredi. Aree che, pur se progressivamente sempre più parcellizzate, garantiscono, soprattutto in prossimità dell’abitato, campagne curate e vissute.

