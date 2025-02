«Piano urbanistico in forte ritardo» 

Piano urbanistico comunale, se ne parlerà nell’aula del Consiglio comunale, ma senza l’importante documento di programmazione urbanistica. L’attesa, nella cittadina lagunare è forte, soprattutto da parte di tecnici e proprietari di terreni e strutture destinate a un prossimo ampliamento.

Il silenzio che fino ad oggi ha caratterizzato l’argomento, non piace all’opposizione che ha presentato un’interrogazione che sarà affrontata e discussa mercoledì prossimo alle 18 dal Consiglio Comunale. «L’interrogazione che abbiamo protocollato intende stimolare il confronto sul Puc - ha detto Ester Fadda - argomento che sembra essere diventato il tabù di questa maggioranza. La cittadinanza ha il diritto di conoscere la situazione». Dietro le quinte si parla di un imminente risposta dall’assessorato regionale, ma il silenzio dell’attesa è stato spezzato dall’opposizione e dalla sua richiesta. «Ho letto con attenzione e interesse l'interrogazione del gruppo consiliare di opposizione - ha commentato il sindaco Ignazio Locci - e avrò piacere di rispondere e spiegare lo stato delle cose». Nessuna anticipazione sull’argomento per il quale, l’opposizione ricorda la parole del sindaco quando disse: «Approveremo il Puc: dopo anni di lavoro siamo a un passo dal traguardo. Doteremo la città di regole certe e uguali per tutti, all’insegna dello sviluppo e del rispetto del territorio«. Ma ora l’opposizione incalza: «I privati cittadini e le imprese locali si sentono fortemente condizionati e pregiudicati dal grave ritardo che sta gravando sull’approvazione definitiva del piano urbanistico comunale».

RIPRODUZIONE RISERVATA