Piano urbanistico in Consiglio, approvate alcune varianti  

È probabilmente uno degli ultimi importanti argomenti dell'attuale mandato amministrativo che si sta per concludere, quello affrontato ieri pomeriggio dal Consiglio comunale che ha dato il via libera all'adeguamento del Puc (vigente dal 1999) al Piano paesaggistico e a quello idrogeologico.

Un intervento urbanistico che di fatto vede però limitate modifiche, in quanto le più significative erano già state adottate dalla stessa Assemblea civica con l'approvazione del Pai, sbloccando l'edificabilità di diverse aree per metterle nuovamente a disposizione senza vincoli.

«Con questo atto obbligatorio - spiega il sindaco, Piero Casula - stiamo rigorosamente attuando quanto dettato dal Ppr indirizzandoci verso lo sviluppo sostenibile e la tutela ambientale. Uno degli aspetti più rilevanti è l'eliminazione di alcune zone F turistiche nell’agro a monte del fiume Temo e che non sono state interessate da almeno 25 anni ad alcun intervento e che ritorneranno ad essere classificate agricole». Ma non solo, Casula precisa che lo stesso procedimento è stato adottato «per alcune zone C di espansione che risultano precluse ad ogni ipotesi di sviluppo. Rilevante è sottolineare come quanto approvato non ipoteca nulla sul futuro e la stessa individuazione delle aree strategiche di Campu e’ Mare e di Su Seggiu, dove la futura amministrazione deve decidere in che maniera destinarle nel nuovo Puc».

