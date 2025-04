«Piano urbanistico entro il prossimo anno» 

Il piano urbanistico di Sinnai dovrebbe essere approvato entro il prossimo anno. Lo ha detto in Consiglio la sindaca Barbara Pusceddu, rispendendo a una interrogazione del consigliere di “Uniti per Sinnai, Roberto Loi. «Un documento importantissimo – ha detto Loi – anche e soprattutto per dare certezze a chi, oggi, possiede terreni in zone con una potenzialità edificatoria non reale, soggette al pagamento dell’Imu: da qui la necessità di adeguare il il Puc al Ppr. La gente ha bisogno di risposte».

«A tutt’oggi – ha risposto la sindaca Pusceddu - sono in corso diverse attività fondamentali per la chiusura dello studio generale. La redazione e adeguamento dello Studio di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica dell’intero territorio comunale è stato ultimato (Parte idraulica già approvata in Consiglio a fine 2024. mentre la parte geologica verrà discussa entro maggio). Lo studio sul riordino delle conoscenze, che analizza le caratteristiche socio-economiche e demografiche del territorio, è stato completato a fine 2024. Il documento si sta perfezionando con ulteriori dati di aggiornamento e ha una valenza fondamentale per il dimensionamento del nuovo Puc. Il 9 aprile scorso-ha chiuso la sindaca- ci è stata trasmessa la relazione che costituisce lo studio preliminare della Valutazione Ambientale Strategica, già inviato alla Città Metropolitana per una pre-istruttoria. Seguirà la presentazione del Preliminare del Puc in Consiglio comunale». (r. s.)

