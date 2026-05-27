Piano urbanistico da rivedere, primo incontro con i tecnici 

A Marrubiu si studia il nuovo Piano urbanistico comunale con un percorso condiviso. C’è stato infatti il primo incontro pubblico dedicato alla prossima redazione del Puc con la partecipazione dei professionisti locali. Per redigere il nuovo strumento urbanistico in adeguamento al Piano paesaggistico regionale e a quello di Assetto idrogeologico il Comune ha in cassa 110mila euro.

«L’esigenza di adeguare il Puc - afferma il sindaco, Luca Corrias – nasce dalla necessità di rendere vivo e attrattivo il paese. L’assenza di uno strumento urbanistico aggiornato rende oggi gravoso investire a Marrubiu e limita le possibilità di crescita del territorio». Corrias ha sottolineato come numerosi immobili del centro abitato siano oggi disabitati e privi di prospettive. «Con un Puc aggiornato – spiega il sindaco - potrebbero essere riqualificati e recuperare una nuova funzione». Il sindaco ha poi richiamato la posizione strategica del paese e la vitalità della zona industriale, destinata a diventare anche area commerciale: «Questi elementi impongono una pianificazione capace di accompagnare la crescita e rispondere alle esigenze di chi vuole scegliere Marrubiu come luogo in cui vivere, lavorare e investire».

All’assemblea è intervenuta anche l’assessora all’Urbanistica, Claudia Marras: «Il Puc rappresenta uno strumento strategico per guidare la crescita della nostra comunità in modo equilibrato e responsabile, valorizzando le risorse esistenti e creando nuove opportunità per famiglie, giovani e attività. Vogliamo costruire una visione condivisa del futuro del paese fondata sull’ascolto, sul confronto e sulla partecipazione attiva dei cittadini». Dalla riunione è emersa anche la necessità di procedere con il Piano particolareggiato del centro storico. «Abbiamo chiarito l’orientamento dell’amministrazione – sottolinea Corrias - vogliamo uno strumento urbanistico aggiornato che permetta di riqualificare l’esistente con regole chiare». ( s. c. )

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