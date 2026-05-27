VaiOnline
Marrubiu.
28 maggio 2026 alle 00:08

Piano urbanistico da rivedere, primo incontro con i tecnici 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Marrubiu si studia il nuovo Piano urbanistico comunale con un percorso condiviso. C’è stato infatti il primo incontro pubblico dedicato alla prossima redazione del Puc con la partecipazione dei professionisti locali. Per redigere il nuovo strumento urbanistico in adeguamento al Piano paesaggistico regionale e a quello di Assetto idrogeologico il Comune ha in cassa 110mila euro.

«L’esigenza di adeguare il Puc - afferma il sindaco, Luca Corrias – nasce dalla necessità di rendere vivo e attrattivo il paese. L’assenza di uno strumento urbanistico aggiornato rende oggi gravoso investire a Marrubiu e limita le possibilità di crescita del territorio». Corrias ha sottolineato come numerosi immobili del centro abitato siano oggi disabitati e privi di prospettive. «Con un Puc aggiornato – spiega il sindaco - potrebbero essere riqualificati e recuperare una nuova funzione». Il sindaco ha poi richiamato la posizione strategica del paese e la vitalità della zona industriale, destinata a diventare anche area commerciale: «Questi elementi impongono una pianificazione capace di accompagnare la crescita e rispondere alle esigenze di chi vuole scegliere Marrubiu come luogo in cui vivere, lavorare e investire».

All’assemblea è intervenuta anche l’assessora all’Urbanistica, Claudia Marras: «Il Puc rappresenta uno strumento strategico per guidare la crescita della nostra comunità in modo equilibrato e responsabile, valorizzando le risorse esistenti e creando nuove opportunità per famiglie, giovani e attività. Vogliamo costruire una visione condivisa del futuro del paese fondata sull’ascolto, sul confronto e sulla partecipazione attiva dei cittadini». Dalla riunione è emersa anche la necessità di procedere con il Piano particolareggiato del centro storico. «Abbiamo chiarito l’orientamento dell’amministrazione – sottolinea Corrias - vogliamo uno strumento urbanistico aggiornato che permetta di riqualificare l’esistente con regole chiare». ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Ambiente

Il soffio bollente dell’anticiclone anticipa l’estate di tre settimane

Ponte del 2 giugno: temperature verso i 40 gradi in Sardegna 
Sara Marci
Amministrative 2026

Nuovo sindaco a Uta, Mua, Ladu e Angioni: chi al posto di Porcu?

Il parco naturalistico e il carcere  al centro della campagna elettorale 
Lorenzo Ena
Le donazioni

Cinque per mille, “Effetto Palla” ancora da record

Buoni risultati per Fondazione autismo e Domus de luna. Comuni, primo Cagliari 
Antonio Masala
L’esercitazione

L’occhio di Grifone, una mano dal cielo per i più deboli

A Tortolì la maxi simulazione interforze di ricerca e recupero 
Simone Loi
Regione

«I fondi Ue per l’Isola diminuiranno»

Allarme del Pd: il rischio è legato alla programmazione del prossimo bilancio europeo 
Camera

Legge elettorale, stretta del centrodestra

Testo in aula dal 26 giugno. L’ira del Campo largo: impediscono il confronto 