Piano urbanistico da rifare, coro di sì 

L’idea del sindaco Emiliano Fenu di rivedere il Piano urbanistico si fa largo nel dibattito politico. Tanti sì, anzitutto in maggioranza, qualche riserva nell’opposizione. Sullo sfondo una città con tante case vuote, come nel centro storico, periferie mai collegate, il nodo insoluto di Testimonzos, il crollo dei residenti che mortifica la previsione di una crescita fino a 80 mila abitanti ispiratrice del Puc.

Commissioni

«È opportuno fare delle riflessioni perché è passato tanto tempo dall’approvazione e le esigenze sono cambiate», dice Gabriella Boeddu, presidente della commissione Urbanistica del Consiglio comunale che si è riunita una volta e non ha avuto il tempo di abbozzare nessuna ipotesi sul Puc. Il primo approdo, comunque, sarà qui. «Non si tratta di stravolgere il piano, ma di adeguarlo. Non sono scelte alternative. Tutte le città cambiano, perciò serve un piano che si adatta ai tempi», aggiunge.

Sulla stessa linea Mario Manca, presidente della commissione Lavori pubblici: «Il Puc va adeguato alle esigenze reali a partire da quelle del centro storico: Seuna e San Pietro vanno rivitalizzati. Il Puc dovrebbe andare incontro anche ad aree come Città Giardino, Su Pinu, Città Nuova: tante case non in regola, hanno piccole difformità. Bisognerebbe aiutare i proprietari a regolarizzarle. E poi c’è da sistemare Testimonzos».

Spazio ai giovani

«Non capisco bene la necessità di una revisione totale o parziale del Puc», dice Mario Carcassi, del gruppo d’opposizione “Progetto per Nuoro”. Spiega: «Il fatto che sia dimensionato per 80 mila abitanti non varia nella sostanza la qualità e la quantità delle scelte. Prevede standard per spazi pubblici, aree verdi, servizi, scuole, parcheggi, la città storica, la zona abusiva di Testimonzos. Il Puc parla già della rivitalizzazione delle aree storiche, casomai ci vorrebbero idee nuove». Il mulino Gallisay? «Con una destinazione nuova, non come museo, meglio se come luogo pensato per i giovani che sarebbe bene coinvolgere per considerare le loro esigenze».

Le domande

«La revisione del Puc è necessaria, anche per via del suo dimensionamento, non più attuale», dicono Bastianella Buffoni e Pierluigi Saiu, del gruppo di minoranza “Siamo Nuoro”. «Servono nuove scelte strategiche e interventi di piccola manutenzione. Si pensi, per esempio, alla riqualificazione dell’area di fronte alla chiesa dei Salesiani, che richiede anche un adeguamento del Puc. Nel 2023 si trovarono i fondi ma l’intervento non si poté fare a causa della necessità di adeguare il Puc, come emerse da un’interrogazione della consigliera Viviana Brau», spiega Saiu che ha seguito tutte le tappe del Puc.

«Sul piano delle scelte strategiche - aggiungono Saiu e Buffoni - aspettiamo di conoscere le idee del sindaco e della maggioranza. Servono proposte concrete, su quelle siamo disposti a un confronto. La revisione del Puc è necessaria soprattutto perché alcuni strumenti, in particolare quelli pensati per risolvere i problemi delle zone abusive, non hanno prodotto gli effetti sperati. La revisione del piano dovrà sicuramente riguardare la zona industriale e l’agro, per stimolare le vocazioni produttive. E dovrà essere integrato con un piano di investimenti, per esempio in materia di edilizia residenziale pubblica, e di infrastrutture che ridisegnino il volto di una città che deve recuperare, nei fatti, il suo ruolo di capoluogo».

L’ex assessore

«Il Puc non è uno strumento urbanistico statico perché le condizioni economiche, le tendenze del mercato, lo sviluppo della città sono in continuo cambiamento», dice Leonardo Moro, consigliere dei Riformisti per Nuoro: da assessore della Giunta Bianchi ha seguito il progetto definitivo dell’attuale Puc. «Una rivisitazione sarebbe stata necessaria già prima perché il Puc ha più di dieci anni e ci sono linee d’azione da attivare come l’ufficio di piano che governa i processi». Cita l’urbanistica contrattata prevista ma non decollata. «Il Puc è una cornice che va riempita, è uno strumento per dialogare con la città, le imprese, gli enti e i privati. Deve dare una visione. Questa amministrazione ha un’idea di crescita e sviluppo da mettere nel piano».

