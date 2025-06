Piano urbanistico comunale, inizia la revisione con i cittadini  

Si chiama “Disegniamo Masullas”, il percorso pensato dall’amministrazione comunale guidata da Ennio Vacca per una costruzione condivisa del nuovo Puc. Il Comune ha ottenuto i fondi per aggiornare il Piano urbanistico comunale e ora chiede la partecipazione dei cittadini. Nelle prossime settimane sono in programma tre incontri alle 17.30, nella sala consiliare. Si parte con l’appuntamento “Di cosa ha bisogno Masullas?” per raccogliere le esigenze della popolazione. Mercoledì 9 luglio “Mappiamo Masullas”, un laboratorio nelle vie del paese. Venerdì 25 la “Presentazione del Puc preliminare”. «Per noi mettere mano al Puc è estremamente strategico, quello attuale non è più adatto alle esigenze di oggi». ( g.pa. )

