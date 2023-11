Piano urbanistico: cento osservazioni 

Il Puc presto sarà una realtà. Il sindaco lo ha inserito fra le priorità e conta di approvarlo definitivamente entro i prossimi mesi. Delle oltre 100 osservazioni fatte dai cittadini, la Regione ha chiesto di ridefinire le linee di confine urbano e le stime di aumento della popolazione. Salvo l’aumento delle volumetrie per i progetti in itinere da Coa Quaddus a Capo sperone.

«Siamo soddisfatti – commenta il sindaco Ignazio Locci – l’impianto adottato da questa amministrazione è coerente con la visione normativa del Ppr, può essere accolto e portato all’approvazione finale in Consiglio. I nostri tecnici dovranno adesso apportare alcune modifiche frutto anche delle osservazioni avanzate in questi mesi, ma l’impianto generale resta in piedi. Con la dirigenza dell’Urbanistica e della Pianificazione della Regione, fin qui abbiamo intessuto un rapporto di leale collaborazione. Ancora un pò di pazienza e arriveremo all’obiettivo finale: contiamo di chiudere l’iter ad inizio 2024 e mi fa piacere constatare che ci stiamo arrivando senza le solite polemiche sterili che accompagnano questo tipo di percorsi». Soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore all’Urbanistica e vicesindaco, Francesco Garau, che ha seguito ogni passo del procedimento. «Le prescrizioni e le modifiche che ci vengono richieste sono molteplici e complesse - dice Ester Fadda, capogruppo di opposizione - emerge con chiarezza la linea di indirizzo generale della Regione che rimarca e contesta l'indicazione di volumi sovradimensionati rispetto all'andamento demografico. Tale situazione era stata già rilevata dal mio gruppo in fase di discussione in Consiglio Comunale. Ciò comporterà una ulteriore dilazione dei tempi di approvazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA