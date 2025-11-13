Piano Sulcis, un compleanno amaro 

«Altro che compleanno, sarebbe più opportuno organizzare il funerale del territorio». Con queste parole Ivan Garau, portavoce del movimento Artigiani e Commercianti del Sulcis, commenta amaramente il tredicesimo anniversario del Piano Sulcis, siglato il 13 novembre 2012 a Carbonia. Garau ricorda quella firma, passata alla storia più per le proteste e per la fuga in elicottero dei ministri Corrado Passera, Fabrizio Barca e del sottosegretario Claudio De Vincenti, che per i risultati ottenuti. «In tredici anni – denuncia – il Piano è rimasto lettera morta. Abbiamo cercato di dialogare con la politica locale e regionale, ma non è cambiato nulla: gli amministratori passano, ma la musica resta la stessa. Nessuno ha affrontato seriamente la vertenza sulla fiscalità di vantaggio».

Il confronto

Il movimento ora punta a un confronto con il nuovo presidente della Provincia del Sulcis Iglesiente, Mauro Usai, e con Pietro Morittu, sindaco di Carbonia, «sperando – aggiunge Garau – che si apra finalmente un dialogo concreto su queste problematiche». Preoccupato anche Elio Cancedda, rappresentante del movimento Partite Iva: «Già nel 2014 avevamo denunciato l’inerzia seguita alla firma del Piano Sulcis. A oggi, quei pochi interventi frammentati non hanno prodotto risultati duraturi. Il mancato proseguimento della fiscalità di vantaggio ha impedito la creazione di un nuovo tessuto economico». Il Piano Sulcis prevedeva uno stanziamento complessivo di oltre 600 milioni di euro, di cui 124 milioni destinati alla fiscalità di vantaggio per agevolare le imprese del territorio. Una parte dei fondi è stata utilizzata attraverso il bando del 2014, ma – come ricordano le associazioni – non esiste ancora un dato ufficiale su quanto sia stato effettivamente speso o rimasto disponibile.

La lettera

In una lettera inviata lo scorso mese al ministro Adolfo Urso, al direttore per gli incentivi del Mimit, alla presidente Alessandra Todde e al presidente della Provincia Mauro Usai, il movimento Partite Iva ha sottolineato come le agevolazioni abbiano avuto un ruolo importante nel sostenere micro e piccole imprese e nel mantenimento dei livelli occupazionali nella zona franca urbana del Sulcis Iglesiente. «Tuttavia – conclude Cancedda – a distanza di undici anni dall’attivazione degli incentivi e con la crisi sempre più grave del polo industriale di Portovesme, assistiamo a un progressivo impoverimento demografico ed economico del territorio. Le imprese continuano a soffrire e chiedono di verificare lo stato di attuazione della zona franca urbana per riattivare e rinnovare gli aiuti fiscali».

RIPRODUZIONE RISERVATA