Piano Sulcis, giorno amaro Compie dodici anni senza risultati concreti 

A distanza di dodici anni dalla giornata tumultuosa di Serbariu, a Carbonia, con disordini e proteste che costrinsero i ministri a scappare in elicottero dopo la firma del Piano, il territorio continua ad annaspare sotto la crisi, con gli indicatori negativi e i disoccupati. Alle croci industriali già presenti, se ne sono aggiunte di nuove e altre a breve completeranno il quadro, senza contare lo stillicidio di piccole e medie imprese e delle realtà artigiane. Il Piano Sulcis portava in dote 805 milioni di fondi pubblici, avrebbe dovuto creare 4500 posti di lavoro. «È stata un’esperienza negativa, il Governo era presente in forze a Serbariu quel giorno - dice Franco Brardi, all’epoca segretario della Fiom Cgil, oggi segretario della Camera del Lavoro della sardegna Sud Occidentale - ma in seguito non si riuscì realmente ad incidere sullo sviluppo del territorio. È stata un’occasione mancata. Ricordo bene quel 13 novembre: ci fu in mattinata un’assemblea molto movimentata all’Alcoa, poi decidemmo di interrompere l’assemblea e con tutti i lavoratori andammo a Serbariu, dove era annunciata la presenza dei ministri. C’era molta tensione, l’Alcoa stava per fermare gli impianti. Sulla carta c’era l’attenzione del Governo per questo territorio ma in realtà con la chiusura dell’Alcoa, che si aggiunse a Sardal, Ila e Eurallumina, le cose precipitarono. Quel Governo, così come quelli che si sono succeduti, non è riuscito ad essere davvero incisivo per il nostro Sulcis».

A distanza di dodici anni è praticamente impossibile fare un bilancio dei soldi spesi e delle risorse da spendere, dei progetti realizzati e di quelli in stand by: mancano dati e informazioni. «In passato esisteva un sito web regionale con tutte le informazioni - dice Tore Cherchi, all’epoca del Piano Sulcis presidente della Provincia, poi coordinatore del Piano - si pubblicava un rapporto completo due volte all’anno, l’ultimo risale a febbraio 2019. Poi, con il cambio della Giunta, il sito è stato chiuso e più nessun rapporto. Il Piano contabilizzava operazioni vere, non cartacee, per 1.243 milioni di euro, di cui 805,2 milioni di euro dal bilancio pubblico e il resto delle imprese. I soggetti attuatori, cioè chi deve fare e spendere, sono tanti, dai Ministeri, alla Regione, ai Comuni e altri enti. Manca la trasparenza su chi ha ben usato le risorse, su chi non lo ha fatto e su chi le ha perse. Da semplice cittadino constato un’opacità sconcertante: prima si conosceva tutto, bene o male, oggi niente. Spetta alla Regione ripristinare innanzitutto la trasparenza» Uno dei provvedimenti più apprezzati, legati al Piano Sulcis, fu la fiscalità di vantaggio, 120 milioni di sconti fiscali per le piccole e medie imprese: <Purtroppo a patire da lì il declino del territorio è diventato sempre più evidente - dice Ivan Garau, portavoce delle Partite Iva - ci siamo battutti per recuperare i fondi non spesi ma serve un appoggio più concreto, a cominciare dagli amministratori locali che dovrebbero sostenere le istanze dei cittadini».

