28 ottobre 2025 alle 00:23

«Piano straordinario per la West Nile» 

Sanna e Zedda alla Regione: necessari più fondi e disinfestazioni tutto l’anno 

Diciotto giorni senza nuovi contagi. L’ultimo caso accertato di West Nile, il 39esimo in provincia, risale al 10 ottobre. Da allora il virus, che in due mesi ha causato 4 vittime nel territorio, sembra aver concesso una tregua. Ma la battaglia non è vinta, come conferma l’intervento straordinario e coordinato chiesto alla Regione dal sindaco, Massimiliano Sanna, e dall’assessora all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda.

«Interventi straordinari»

«Per contrastare la diffusione della West Nile — scrivono il primo cittadino e il suo vice — occorre un intervento straordinario e coordinato tra Regione, Asl e enti locali». Tra le misure sollecitate lo stanziamento urgente di fondi, il potenziamento delle disinfestazioni e nuove campagne di informazione per i cittadini. Inoltre, il Comune propone la predisposizione di un “Piano regionale straordinario 2025-2026” per garantire una risposta organica e tempestiva anche nei mesi futuri. Nel frattempo, rispondendo in Consiglio comunale a un’interrogazione dei consiglieri di minoranza, il sindaco ha ricordato che «l’Amministrazione comunale ha intrapreso azioni concrete per sollecitare l’intervento della Regione e delle autorità sanitarie». Ha poi precisato che «il Comune non ha una competenza diretta in materia di disinfestazione, che è in capo alla Provincia», ma ha confermato la volontà di collaborare: «È nostra intenzione promuovere, in raccordo con Asl e Regione, iniziative di informazione rivolte in particolare agli operatori agricoli e zootecnici».

Presidio regionale

Accanto agli interventi di emergenza, però, si fa largo anche la necessità di una strategia strutturale e duratura. Il consigliere Umberto Marcoli (Alternativa sarda Progetto Sardegna) ha rilanciato una proposta di lungo periodo: ricostituire a Oristano il Centro regionale per la lotta agli insetti vettori, smantellato anni fa. «Il nostro territorio è l’epicentro sardo del contagio — ha dichiarato — Serve un presidio stabile di studio, monitoraggio e intervento, non solo risposte d’emergenza ogni estate». Un’idea che punta a trasformare la gestione della crisi in un sistema permanente di sorveglianza, capace di unire ricerca, prevenzione e azione sul campo. Sanna, da parte sua, ha annunciato l’intenzione di istituire tavoli tecnici periodici con rappresentanti dei settori agricolo, sanitario, veterinario e scolastico «per discutere strategie condivise di prevenzione e contenimento del fenomeno, nonché di mitigazione degli effetti sulla salute pubblica e sull’economia».

