Piano straordinario anti West Nile 

La conta ufficiale arriva a quota dodici. L’ultimo contagio da virus West Nile riguarda una sessantasettenne del Barigadu, risultata positiva e ricoverata all’ospedale San Francesco di Nuoro. «Le sue condizioni - rassicurano dall’Asl 5 - sono in miglioramento». Ma il quadro complessivo resta delicato: dall’inizio dell’estate il virus ha colpito in provincia soprattutto persone anziane.

«Regole non rispettate»

Sul fronte prevenzione, è l’amministratore della Provincia, Battista Ghisu, a sottolineare l’impegno quotidiano: «Il personale conosce a memoria tutti i luoghi a rischio, da tombini a caditoie, e ogni venti giorni utilizza trattamenti antilarvali. Purtroppo vicino alle abitazioni dei contagiati abbiamo trovato larve: significa che le regole minime non sempre vengono rispettate».Oltre agli interventi intorno alle case dei pazienti sono stati trattati parchi, scuole, ospedali, cimiteri e luoghi di aggregazione. In tutto il territorio provinciale sono state piazzate trappole fisse per catturare le zanzare, inviate poi all’Istituto zooprofilattico e alcuni campioni sono risultati positivi.

Piano straordinario

«La vigilanza è fondamentale e tutti devono collaborare: enti pubblici, Comuni e privati - osserva Ghisu - Non si può chiedere una lotta adulticida a tappeto, dannosa per l’ambiente. È la prevenzione che dà risultati». E annuncia un piano straordinario che coinvolga Regione, Prefettura, Asl, università e Comuni, con nuove assunzioni di disinfestatori e tecnologie innovative come i droni per monitorare le risaie. Perché non c’è solo la West Nile a minacciare il territorio.

Non solo Febbre del Nilo

La Provincia è impegnata anche nella lotta alla dermatite bovina. «Siamo stati coinvolti dall’assessora regionale all’Ambiente, Rosanna Laconi, per effettuare una disinfestazione nell’azienda di Cuglieri colpita dal virus», informa l’amministratore.

Assunzioni

Nei prossimi giorni la Provincia bandirà un concorso per l’assunzione di 10 disinfestatori, mentre è già stata pubblicata la procedura per assegnare sino al 2028 il servizio di disinfestazione contro zanzare e insetti nocivi per un importo di 843mila euro.

