Piano Snai, sostegno a scuola e trasporti 

La Provincia di Nuoro aderisce formalmente alla Strategia nazionale per le aree interne (Snai) “Abitare la Barbagia”, promossa dall’Unione dei Comuni della Barbagia oltre Fonni e Orani, nell’ambito della programmazione 2021-2027. La decisione è stata assunta con atto di indirizzo del presidente Giuseppe Ciccolini su proposta della consigliera provinciale con delega alla Programmazione europea, Gabriella Boeddu.

L’amministrazione di piazza Italia intende così riconoscere «il valore strategico di un percorso costruito direttamente dai territori e finalizzato al contrasto dello spopolamento, al riequilibrio territoriale e al rafforzamento dei servizi essenziali». Ci crede Giuseppe Ciccolini, presidente della Provincia. L’ente collaborerà in particolare sui trasporti, facilitando gli spostamenti di studenti e lavoratori, e sull’istruzione, con interventi sul plesso di Gavoi dell’Istituto “Ciusa” di Nuoro, con l’obiettivo di migliorare spazi e offerta formativa. «La Provincia – dice Gabriella Boeddu – sostiene questo percorso perché le politiche per le aree interne funzionano solo quando partono dai territori. Il nostro ruolo è facilitare, rendere possibili gli interventi e dare continuità amministrativa alle scelte locali».

RIPRODUZIONE RISERVATA