Piano sicurezza, nuove strisce pedonali 

Dopo l’intervento in prossimità delle scuole, il restyling delle strisce pedonali nelle strade cittadine prosegue nel resto di Selargius. Ieri gli operai della ditta incaricata dal Comune sono intervenuti in via Trieste, dove gli attraversamenti sono stati tracciati a nuovo.

Cantiere che rientra nell’appalto già finanziato nei mesi scorsi con 130mila euro circa, fondi dell’avanzo vincolato in bilancio e in parte risorse incassate dalle multe agli automobilisti indisciplinati stilate dai vigili urbani: dalla sosta selvaggia a chi supera i limiti di velocità, sino a chi sfreccia nonostante il semaforo rosso.

Un piano per la sicurezza stradale studiato dalla Polizia locale - guidata dal comandante Marco Cantori - e il settore Viabilità del Comune. «Un nuovo e ulteriore investimento sulla viabilità, che conferma come la sicurezza continui a essere per noi uno dei principali obiettivi», sottolinea l’assessore Gigi Gessa. «Proseguiamo il percorso iniziato nella precedente consiliatura, senza dimenticare nessun quartiere della città».

In arrivo anche ulteriori risorse per alcuni pannelli luminosi in corrispondenza delle strisce pedonali - per esempio in via del Lavoro - e dissuasori flessibili per la sosta da piazzare dove si concentra il fenomeno del parcheggio selvaggio. In programma ci sono poi altri attraversamenti rialzati chiesti da cittadini e commercianti: in via Palmas, via Romagnino, via Einaudi, via Torricelli, e nella borgata Santa Lucia.

