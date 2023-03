Piano Sic, proposte e dibattito 

Sala consiliare gremita, martedì pomeriggio, a Baunei, per l’incontro pubblico dedicato all’illustrazione del Piano di gestione del Sic Golfo di Orosei nel quale ricadono 17 mila ettari di territorio baunese.

La composizione dell’ “Ente gestore” del Sic e le distanza dalle falesie calcaree che dovranno tenere le imbarcazioni durante le crociere lungo la costa di Baunei, nel momento in cui saranno operative le norme Sic, sono stati i temi toccati nelle domande arrivate dalla sala ai tecnici Andrea Soriga e Paolo Bagliani.

Confronto

L’incontro pomeridiano era stato preceduto dalle riunioni mattutine dedicate agli operatori turistici.

«Abbiamo spiegato ai tecnici di Criteria che la norma che prevede la navigazione a 400 metri di distanza dalle falesie calcaree rischia di danneggiare le nostre attività – ha sottolineato Salvatore Cabras, presidente del Consorzio Trasporti Marittimi Ogliastra – formuleremo le nostre osservazioni scritte in merito entro il 24 marzo; siamo convinti che si possa trovare un compromesso; noi operatori nautici siamo i primi a voler conservare l’integrità ambientale delle spiagge che hanno reso famosa la nostra costa».

I numeri

Il Sic Golfo di Orosei si estende complessivamente per 28.972 ettari, dei quali 16.874 ettari ricadenti nel comune di Baunei, 5.994 ettari nel comune di Dorgali e 2.018 ettari nel comune di Urzulei. Una contribuzione, in termini di territorio portato alla causa Sic, del 70 per cento, che tra Baunei e Santa Maria Navarrese porta a sperare di avere in futuro un ruolo predominante in sede di Ente Gestore del Sic, previsto dalla normativa vigente. «Su questo tema – ha risposto al pubblico il sindaco Stefano Monni – non sussistono dubbi, dato che i tre comuni coinvolti hanno riconosciuto e messo per iscritto che, nel proponendo ente gestore, dovrà essere rispettato il criterio della rappresentatività spaziale». Al termine della riunione Monni ha espresso soddisfazione per come si è svolto l’incontro: «Ringrazio la società Criteria che ha illustrato il contenuto del Piano e i tanti baunesi che hanno ispirato il confronto sulle questioni emerse; si tratta di una grande opportunità di sviluppo e lo sarà nella misura in cui vi sarà quell’armonia efficace soltanto se la tutela del nostro territorio sarà gestita dal comune e dalla comunità».

