Piano sfiduciato, addio alla presidenza 

Stefano Piano non è più il presidente dell’Aula: durante l’ultimo Consiglio comunale è passata la mozione di sfiducia presentata dagli esponenti della maggioranza. Dopo due tentativi andati a vuoto, alla fine il sindaco Beniamino Garau è riuscito a ricompattare la sua maggioranza per mettere alla porta Stefano Piano, con il quale i rapporti erano diventati burrascosi ormai da mesi.

Il voto

La mozione è stata votata da 12 consiglieri di maggioranza, compresi i due esponenti del Psd’Az presenti in Aula – Franco Magi e Michele Nasca - , ma non da Bernadette Puddu, ufficialmente assente per motivi di salute. L’uscita di scena del presidente Piano – che ha annunciato che resterà comunque in maggioranza – apre scenari politici nuovi, perché è sì vero che il Psd’Az alla fine si è allineato al resto della coalizione, ma l’assenza di Puddu potrebbe nascondere una spaccatura all’interno dello stesso gruppo sardista.

Il punto

La prossima partita politica, ora, si giocherà per nominare un nuovo presidente del Consiglio e per individuare – dopo i confermati Donatella Dessì, Giovanni Montis e Silvia Sorgia – gli altri tre assessori: proprio i sardisti, che sino al mese scorso avevano due posti in Giunta, potrebbero uscirne ridimensionati, magari a vantaggio di Gianluigi Marras, che dopo l’ingresso in maggioranza dei mesi scorsi potrebbe passare all’incasso.

L’ex presidente

Durante l’apertura del suo ultimo Consiglio comunale da presidente, Stefano Piano ha ribadito la sua correttezza nella gestione dell’Aula: «Il solo fatto che questa mozione abbia impiegato così tanto tempo per essere discussa dimostra come non tutti fossero d’accordo all’interno della maggioranza, credo di aver diretto i lavori in maniera imparziale, nel rispetto del regolamento che disciplina il Consiglio comunale. Le motivazioni della mia sfiducia sono prettamente politiche, purtroppo il sindaco non ha compreso appieno il mio ruolo e che non si possono gestire Giunta e Consiglio comunale allo stesso modo».

Nel suo intervento prima del voto, Franco Magi ha spiegato le ragioni per cui, alla fine, i sardisti si sono allineati al resto della coalizione: «Ci dispiace prendere questa decisione, lo facciamo solamente per dovere politico, riteniamo che Piano abbia diretto l’Aula in maniera corretta, però va anche detto che l’attacco in apertura di un recente Consiglio comunale nei confronti del sindaco, accusato di malversazione di fondi, è stato inaccettabile».

La minoranza

Dalla parte di Stefano Piano si sono schierati i consiglieri di minoranza, che nei loro interventi hanno sottolineato come i lavori dell’Aula siano stati diretti in questi mesi di consiliatura in maniera imparziale.

RIPRODUZIONE RISERVATA