Piano scuola bocciato  dai sindaci  

Alla fine è passata la proposta del Comune di Oristano: i sindaci della provincia hanno deciso di rigettare le linee guida della Regione sul piano di dimensionamento scolastico. La scelta è stata illustrata dal primo cittadino del capoluogo Massimiliano Sanna nel corso della conferenza provinciale alla quale (per la quarta volta) hanno preso parte anche i dirigenti scolastici e i sindacati. «Con i presidenti delle Unioni ribadiamo un no deciso a un’applicazione ragionieristica del provvedimento - ha detto -. Alla perdita delle autonomie scolastiche potrebbero seguire quella di numerosi posti di lavoro tra amministrativi, tecnici e ausiliari. Potrebbe seguire un incremento degli alunni per classe e di conseguenza perdita di posti di lavoro tra i docenti, con un aumento della complessità organizzativa e una penalizzazione delle aree più fragili a partire da quelle interne». Il documento propone un tavolo permanente provinciale dell’istruzione che monitori l’andamento demografico, le iscrizioni e la dispersione scolastica; chiede alla Regione un disegno di legge per la disciplina del sistema educativo e l’introduzione dell’insegnamento curricolare della lingua sarda nelle scuole. «La battaglia non è ancora vinta, ma oggi abbiamo raggiunto un risultato straordinario – osserva Sanna – L’unità dimostrata dai sindaci è indice di una volontà delle comunità locali a difesa della scuola. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA