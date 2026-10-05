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Istruzione.
06 ottobre 2026 alle 00:39

Piano scolastico, più offerta ma chiude una Primaria 

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La Provincia ieri ha inviato in Regione le proposte della Conferenza dei servizi del tavolo tecnico permanente dell’Istruzione per la programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa fino al 2030. Due i punti al centro della proposta: rete scolastica e offerta formativa.

Sul primo, la sindaca di Gonnostramatza, Federica Piras, ha preso atto della decisione, assunta dalla precedente Giunta, di chiudere il plesso della scuola primaria, dirottando i bambini all’istituto Comprensivo di Mogoro. L’edificio, grazie a un finanziamento, è stato individuato come sede della Protezione civile. Sul versante formativo, invece, la novità arriva dall’istituto “Mossa”. La dirigente Marina Enna, alla guida da poco più di un mese, ha proposto una terza articolazione dell’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing perché «si tratta di un percorso coerente con le linee guida regionali e poco presente in Sardegna». Oltre a inglese e francese, gli studenti apprenderanno una terza lingua, che il Dipartimento linguistico sceglierà tra russo, cinese e arabo. «L’obiettivo è offrire ai ragazzi un’apertura internazionale e opportunità di lavoro», conclude Enna.

Sullo sfondo c’è il decreto interministeriale del 25 giugno scorso, che ha scongiurato per tre anni il rischio del dimensionamento. «L’auspicio è usare questo tempo per formulare progetti concreti», ha sottolineato Anna Paola Iacuzzi, dirigente della Provincia. Il Tavolo, infatti, non si ferma. «Il lavoro proseguirà anche nei prossimi mesi - ha detto Iacuzzi – dagli ultimi incontri di settembre sono emerse tante idee: vogliamo continuare a costruirle insieme».

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