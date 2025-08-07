Piano sanità, scontro Regione-infermieri 

L'esclusione dei sindacati di medici e infermieri nella firma del protocollo d'intesa per rilanciare il sistema sanitario regionale tra la Regione e Cgil, Cisl e Uil ha scatenato le ire del NurSind che parla di una «distrazione non da poco». «Al tavolo mancava il sindacato con il più alto numero di iscritti proprio tra le categorie di cui si lamenta la più alta carenza: ovvero il NurSind che, come noto - precisa Fabrizio Anedda il segretario regionale della sigla - iscrive tra le sue fila solo infermieri e ostetriche non è stato invitato. Il nostro sindacato può vantare i numeri importanti di professionisti iscritti, attraverso i quali ottiene una rappresentanza in crescita costante, arrivata alle scorse elezioni Rsu a superare la ragguardevole soglia del 10 per cento. Insomma, la presidente Todde e l'assessore Bartolazzi si sono seduti al tavolo a discutere di carenze di infermieri senza invitare chi li rappresenta per mestiere».

«Fatto molto grave»

Secondo il sindacato il fatto accaduto «è molto grave perché - aggiunge Anedda - qualsiasi misura di potenziamento e riconversione territoriale del servizio sanitario regionale, passerà proprio da questa categoria in sofferenza, con carenze che solo in Sardegna contano tremila unità». «Anche il NurSind sarebbe felice del raggiungimento di questo obiettivo, ma vorrebbe leggere e dare un parere sul protocollo. Basterebbe applicare la norma di effettiva rappresentanza per produrre seriamente un risultato condiviso e ponderato, invece si è preferito dividere, istigare sdegno e biasimo che implicitamente allontanano le parti da una convergenza, quindi dagli obiettivi di miglioramento.

La replica della Regione

Con i sindacati confederali «c’è stato un confronto politico da cui è scaturita un'intesa altrettanto politica, che non solo non intacca, ma anzi rafforza, le relazioni sindacali tra l'assessorato alla Sanità e le aziende sanitarie con tutte le organizzazioni sindacali. Per questo «le preoccupazioni e le accuse di esclusione avanzate da alcune organizzazioni sindacali della sanità risultano, infondate». - La Giunta «ha la volontà di perseguire un reale dialogo sociale, nel pieno rispetto degli impegni assunti e della contrattazione con tutte le rappresentanze sindacali accreditate dai collettivi».

Il caos amministrativi

«È ingiusto far continuare a operare in condizioni di incertezza contrattuale e senza adeguate prospettive occupazionali, lavoratori che hanno acquisito competenze e professionalità tali da essere ritenute indispensabili anche dalla stessa azienda. È ora di dire basta al precariato anche per chi garantisce ogni giorno il corretto funzionamento della macchina amministrativa in sanità». Così Massimo Cinus, segretario generale della Cisl Funzione pubblica.

