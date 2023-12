Operazione salvataggio per il contestato piano Ruanda, difeso a spada tratta dal governo Sunak dopo la bocciatura della Corte Suprema britannica. A sancire il rilancio è stata la firma di un testo riveduto e corretto dell’accordo tra Londra e Kigali, che prevede il trasferimento in Africa a scopo dissuasivo di quote di richiedenti asilo sbarcati illegalmente.