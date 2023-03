Piano Plus, lotta alla povertà e aiuti ai minori 

Oltre mezzo milione di euro a disposizione dei comuni del Plus-Quartu Parteolla per la lotta alle povertà estreme e le azioni di sostegno ai minori.

Il Comune di Dolianova, in qualità di ente capofila del Plus, sta provvedendo al trasferimento delle quote ai singoli comuni. Per la prima misura sono disponibili 218mila euro da utilizzare per progetti di pronto intervento sociale a favore di persone che vivono in condizioni di marginalità. Il fondo consentirà agli enti locali di intervenire tempestivamente in casi di particolare urgenza accertati dagli assistenti sociali dei rispettivi Comuni.

Altri 334mila euro, trasferiti al Plus Quartu-Parteolla dal Fondo nazionale per le politiche sociali saranno invece utilizzati per il sostegno socio-educativo dei minori.

Le risorse saranno destinate a progetti che favoriscano la reale integrazione degli adolescenti e il loro sviluppo armonico sul piano educativo, culturale e sociale. Tra le priorità indicate, la rimozione delle situazioni di rischio per i minorenni in modo da assicurare ad ognuno il godimento dei diritti fondamentali e il pieno accesso a tutti i servizi essenziali.