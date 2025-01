«Piano pluriennale per combattere l’emergenza idrica» 

La Sardegna deve «reagire» al cambiamento climatico con azioni concrete e tempestive, con un confronto immediato che metta da parte rendite di posizione e burocrazia fuori dal tempo.

La lettera

In una lettera inviata alla presidente della Regione, Alessandra Todde, a firma di Battista Cualbu e Luca Saba, presidente e direttore di Coldiretti Sardegna, si chiede «l’adozione di un Piano pluriennale che sia capace di rispondere alle emergenze partendo dalle fondamenta del cambiamento climatico in Sardegna per tradurre tutto in una programmazione di interventi strutturali, in grado di affrontare questi cambiamenti che stanno modificando il regime delle piogge e la disponibilità idrica nel territorio». Coldiretti ricorda il periodo difficile che agricoltori e allevatori stanno vivendo, con situazioni in alcuni territori drammatiche che stridono con gli sprechi, come «il 50% dell’acqua immessa nelle condotte si disperde».

Le proposte

Coldiretti chiede interventi strutturali come l’ammodernamento delle reti idriche, la costruzione di nuove dighe, l’interconnessione dei bacini esistenti e il miglioramento della gestione delle riserve strategiche; sostegni economici per rafforzare le assicurazioni agricole e garantire fondi straordinari alle aziende colpite dalla siccità; una task force emergenziale per coordinare gli interventi durante le crisi idriche; la collaborazione con il Governo nazionale per ottenere risorse aggiuntive e strumenti specifici per affrontare i cambiamenti climatici; un maggiore coinvolgimento dei Consorzi di bonifica, considerato il loro ruolo centrale.