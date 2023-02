Piano per rilanciare il commercio in centro: operatori a confronto 

Rilanciare il centro di San Gavino e cercare occasioni di finanziamento per aiutare gli imprenditori locali. Così l’amministrazione comunale, con gli esercenti del paese, è al lavoro per costituire il centro commerciale naturale, uno strumento utile per favorire l’assegnazione di finanziamenti diretti per la promozione del commercio cittadino. Ci crede fortemente l’assessora alle attività produttive Silvia Mamusa che ha promosso diverse occasioni di confronto: «In collaborazione con la consulta del commercio e delle attività produttive, abbiamo tenuto già alcuni incontri per sostenere il riavvio di questo importante strumento di animazione economica. Con i commercianti presenti e con le attività che hanno già manifestato interesse alla costituzione del centro commerciale naturale stiamo raccogliendo tutta la documentazione necessaria. Abbiamo ricevuto dei chiarimenti da parte dell’assessorato regionale al turismo: possiamo coinvolgere gli operatori economici che gradualmente stanno mostrando interesse. Possiamo, inoltre, coinvolgere tutte le associazioni che vogliano farne parte».

Di qui un invito all’adesione a tutte le attività commerciali, artigianali, produttive di partecipare attivamente. «Il centro commerciale naturale – aggiunge Silvia Mamusa – potrà consentire di avviare iniziative di animazione del centro urbano, forme aggregate di acquisto con importante risparmio economico, attivazione di fidelity card collettive, creazione di siti web dedicati, condivisione di materiale pubblicitario, introduzione di punti informativi e tante altre iniziative che possano conciliarsi con il commercio locale e con lo sviluppo turistico, ma soprattutto attrarre nuove forme di finanziamento preziose per le nostre attività. Per favorire la partecipazione, l’ultimo incontro si è tenuto in modalità mista, in presenza e in videoconferenza. Entro breve tempo contiamo di coinvolgere nuovamente tutti gli interessati per proseguire con questo importante progetto».

