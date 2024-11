Piano per i litorali, via libera in Consiglio dopo una seduta fiume 

C'è il via libera definitivo al Pul di Tortolì. Ieri in una seduta fiume cominciata la mattina e proseguita nel pomeriggio il Consiglio comunale presieduto da Mara Mascia ha votato a maggioranza il piano di utilizzo dei litorali. Centocinquantaquattro le osservazioni giunte nei termini. In gran parte accolte, alcune parzialmente, e qualche bocciatura.

La parte tecnica è stata esposta dall'ingegnere della società Criteria che ha affiancato l'ufficio urbanistica nella redazione dello strumento. Si è passati all'esame delle osservazioni presentate dall'assessore Fausto Mascia davanti a una folta e interessata platea. Un Pul che riorganizza e fa ordine, questo era l'obiettivo, era stato adottato dal commissario straordinario nel maggio 2023 e aveva scatenato un vespaio di polemiche tra gli operatori del litorale. Lamentavano il mancato confronto per giunta a dieci giorni prima delle elezioni e sostenevano che non fosse un atto di ordinaria amministrazione tanto meno l'urgenza di modificarlo dato che il Pul esisteva dal 2013. L'attuale maggioranza ha deciso di portare avanti l'impianto con incontri e il recepimento delle osservazioni, accolta quella contro il divieto di noleggio di mezzi da diporto a motore.

Tra le novità si aggiungono nuovi servizi e attività, si ridimensionano concessioni, si modificano altezze. Il sindaco Marcello Ladu: «Tortolì si dota di uno strumento fondamentale per sviluppo del territorio, abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze dei cittadini e degli operatori turistici. Ci saranno nuove opportunità e servizi». Con la maggioranza ha votato il consigliere d'opposizione Pili, astenuti Cherchi e Mameli.

