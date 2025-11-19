Piano per eliminare le barriere 

Il Comune di Iglesias ha ottenuto un finanziamento regionale di 156 mila euro e si prepara ad avviare nuovi interventi di riqualificazione urbana, in linea con il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), approvato di recente. Con la convenzione ormai prossima alla firma con la Regione, partiranno a breve i lavori sui marciapiedi per favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche e completare opere già avviate.

Nuovi fondi

«La comunicazione della vincita è arrivata la settimana scorsa – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Nicola Concas –. Gli interventi riguardano i marciapiedi, non a spot, ma con un ripristino esteso. Ad esempio, completeremo l’area tra via Diaz, via 20 Settembre e via Nuoro, così da sistemare l’intero lotto. Poi ci muoveremo su altre zone indicate dallo studio elaborato dagli ingegneri per il Peba». L’assessore rivela anche la strategia con cui si intende procedere: «Il nostro obiettivo è evitare lavori frammentati. Non ha senso realizzare piccoli tratti sparsi: preferiamo completare intere aree. Con questo finanziamento chiuderemo i lavori in via Diaz, via Oristano e via XX Settembre, attorno ai giardinetti. Poi, se avanzeranno risorse o ne arriveranno altre, interverremo nelle zone successive previste dal Peba».

Gli ostacoli

Oggi in città restano diversi ostacoli per chi si muove in carrozzina, ma c’è anche ottimismo dopo l’approvazione del piano. «Sono molto contento che il Consiglio comunale di Iglesias lo abbia approvato. – commenta Giampaolo Cocco, ex rappresentante del Tribunale del Malato – Passeggiando con la mia sedia a rotelle elettrica ho notato che molti scivoli dei marciapiedi, pur essendo progettati per le carrozzine, mantengono un gradino che rende difficile superarli. Bene l’attenzione verso la disabilità, ma servono più cura e un collaudo finale con le persone interessate». Secondo Cocco, il problema principale riguarda proprio i marciapiedi: «Gli scivoli devono essere a zero, perché anche un piccolo dislivello può causare cadute». Una criticità confermata da Riccardo Mainas, padre di due bambini con disabilità motoria: «Paradossalmente, oggi le nuove strade asfaltate sono più sicure dei marciapiedi, dove spesso mancano gli scivoli o restano gradini che complicano tutto». Chi la città la vive quotidianamente in carrozzina si chiede ora se il Peba interverrà anche sulle opere già realizzate e teoricamente pensate per abbattere le barriere architettoniche, ma che risultano ancora imperfette. «Assolutamente sì», risponde l’assessore Concas, mentre il consigliere Marco Antonio Eltrudis, incaricato della revisione del Peba, aggiunge: «È stato svolto uno studio molto accurato. I progettisti hanno preso in esame tutta la città. Prima di loro avevo personalmente effettuato la mappatura delle criticità, consegnando un dossier dettagliato. L’amministrazione è molto sensibile su questo tema, ma è fondamentale il contributo delle associazioni che si occupano di disabilità per arricchire il Peba».

