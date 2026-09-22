SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
San Gavino.
23 settembre 2026 alle 00:35

Piano per assaltare la “fabbrica dell’oro”: si costituisce il latitante 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È di nuovo riunita al completo, ma in carcere, la banda accusata di aver pianificato un assalto armato a un furgone portavalori che avrebbe dovuto trasportare trenta chili d’oro prodotto nello stabilimento di San Gavino e destinato a un caveau ad Arezzo. Ieri mattina, dopo i dieci arresti su ordinanza di custodia cautelare, gli investigatori della Squadra mobile di Cagliari hanno accolto in Questura, e arrestato, l’undicesimo accusato: Raffaele Loddo, 32 anni, di Fonni, si è costituito. Era l’unico, degli undici destinatari dell’ordinanza nell’ambito dell’operazione “Golden mole”, a essere sfuggito alle manette nella retata del 25 luglio scorso.

Le investigazioni, coordinate dal dirigente Davide Carboni, avevano interrotto – così è stato scritto nell’informativa alla Procura – la preparazione dell’assalto armato: i componenti disponevano di armi e veicoli rubati. Secondo gli accertamenti, nei piani c’era non solo la rapina al furgone, ma anche nel caveau della fonderia di San Gavino.

Ora che Loddo si è costituito, si conclude il blitz della polizia cagliaritana organizzato in brevissimo tempo per scongiurare l'assalto al furgone blindato e allo stesso stabilimento.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Differenziata

La plastica trasferita nella Penisola

l RAIS, RAVÌ
Consiglio

Nuove presidenze, nel Campo largo la fronda dei cespugli

I piccoli partiti fanno la voce grossa: Avs reclama una delle commissioni 
Raccolta differenziata

Plastica smaltita negli impianti della Penisola

A settembre trasferite 2.500 tonnellate, altre 2.600 partiranno nei prossimi giorni 
Massimiliano Rais
Università

Tre restano in corsa sui gradini di un podio pronto da scalare

Oggi si torna alle urne per il Rettore Pintore si ritira: «Il voto è sovrano» 
Emanuele Floris
La storia

L’antico quadro perduto torna a casa dopo 70 anni «Noi, cacciatori d’arte»

L’impresa della Pro Loco di Gesico: l’opera ritrovata in un deposito a Napoli 
Severino Sirigu
la polemica

«Limite agli stranieri, lo voleva Mattarella»

Meloni: quando lui era ministro redigeva circolari per evitare concentrazioni 
Torino

Investito in bici, muore a sette anni

Il bimbo travolto da un’auto mentre andava a scuola insieme a suo padre 