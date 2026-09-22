Piano per assaltare la “fabbrica dell’oro”: si costituisce il latitante 

È di nuovo riunita al completo, ma in carcere, la banda accusata di aver pianificato un assalto armato a un furgone portavalori che avrebbe dovuto trasportare trenta chili d’oro prodotto nello stabilimento di San Gavino e destinato a un caveau ad Arezzo. Ieri mattina, dopo i dieci arresti su ordinanza di custodia cautelare, gli investigatori della Squadra mobile di Cagliari hanno accolto in Questura, e arrestato, l’undicesimo accusato: Raffaele Loddo, 32 anni, di Fonni, si è costituito. Era l’unico, degli undici destinatari dell’ordinanza nell’ambito dell’operazione “Golden mole”, a essere sfuggito alle manette nella retata del 25 luglio scorso.

Le investigazioni, coordinate dal dirigente Davide Carboni, avevano interrotto – così è stato scritto nell’informativa alla Procura – la preparazione dell’assalto armato: i componenti disponevano di armi e veicoli rubati. Secondo gli accertamenti, nei piani c’era non solo la rapina al furgone, ma anche nel caveau della fonderia di San Gavino.

Ora che Loddo si è costituito, si conclude il blitz della polizia cagliaritana organizzato in brevissimo tempo per scongiurare l'assalto al furgone blindato e allo stesso stabilimento.

RIPRODUZIONE RISERVATA