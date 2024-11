Piano neve, in sicurezza la strada per Fonni 

Dopo l’avvio dei giorni scorsi, il Piano neve entra nel vivo anche nella Sp7 Desulo-Fonni per cui l’amministratore unico della Provincia, Giuseppe Ciccolini, aveva garantito massimo impegno.

Per l’arteria, fra le più sensibili alle intemperie invernali, si registrerebbero ora gli attesi passi in avanti. Rassicura Ciccolini: «I mezzi delle ditte incaricate erano operativi lungo la Desulo-Fonni e nelle altre strade provinciali. Abbiamo attuato il Piano e stiamo già ragionando in prospettiva futura, con un raggio d’azione pluriennale che tenga conto delle specificità delle comunità, mettendo al centro la sicurezza stradale».

Soddisfatta anche la sindaca di Fonni e presidente regionale Anci, l’associazione nazionale dei Comuni, Daniela Falconi.

Esprime «apprezzamento per l’impegno profuso dall’amministratore Ciccolini fin dai primi giorni del suo insediamento, stilando un provvedimento importante per le comunità del Gennargentu. Siamo consci delle difficoltà, ma ci reputiamo soddisfatti dell’intenzione del neo amministratore di voler ragionare su un’azione pluriennale, che garantisca la sicurezza degli automobilisti lungo le nostre strade e favorisca una migliore qualità della circolazione». (g. i. o.)

