Piano milionario per lo sport 

Un piano da un milione per rilanciare lo sport. L’amministrazione comunale di Ghilarza guidata dalla sindaca Eugenia Usai vuole mettere a norma gli impianti sportivi: dal campo Walter Frau all’ex Palazzetto dello sport, passando per il bocciodromo. Il progetto prevede la riqualificazione degli spogliatoi del campo sportivo, la realizzazione di biglietteria e sala riunioni (100mila euro), altri 30mila euro serviranno per i lavori al campo da basket delle Medie, 250mila euro per il bocciodromo. E ancora: 620mila euro per l’ex Palazzetto dello sport della Provincia (che è in fase di acquisizione da parte del Comune) dove servirà rifare i campi polivalenti esterni, ristrutturare le tribune, impermeabilizzare la copertura esistente e riqualificare le aree esterne.

Le associazioni

Manuela Piras, presidente e insegnante dell’associazione per la Danza dell’Omodeo tiene i corsi nei locali interrati: «Combattiamo con le infiltrazioni dal tetto. Tutti gli interventi di manutenzione sono stati sostenuti dalla nostra associazione, il Comune non si è mai interessato. Sarebbe ottimo se riuscissero ad intervenire, ma non vorrei trovarmi senza sala per poter lavorare». Un locale dell’ex palazzetto ospita l’Asd Pesistica Centro Sardegna di cui Nicola Piras è legale rappresentante e allenatore: «Ci sono criticità, prime tra tutte l’umidità e le infiltrazioni. A volte ci sono anche degli allagamenti. L’area esterna è inutilizzabile, un peccato». Il presidente del Ghilarza calcio Fabrizio Miscali afferma: «Come società ci siamo attivati per rendere vivibili gli spogliatoi, ma è necessario un grosso intervento che non sarà possibile realizzare con il precedente finanziamento di 400 mila euro, per il quale non sono ancora partiti gli interventi. Continuiamo a fare attività al buio. Il campo è ancora in piedi perché noi ci adoperiamo per sistemarlo».

La Giunta

Così la sindaca Eugenia Usai che ora spera di ottenere le risorse dalla Regione: «Saputo del bando ci siamo subito attivati per partecipare». L’assessore allo Sport Federico Fodde aggiunge: «Lo sport come pilastro di salute, socialità e benessere: con questo obiettivo l’amministrazione ha messo mano alla riqualificazione delle strutture. Il piano punta a rendere fruibili tutti gli impianti, dal campo da calcio a quello da tennis, fino al bocciodromo, rimasto inutilizzato negli ultimi sei anni. In questo quadro s’inserisce anche il completamento del Palazzetto dello sport, un’opera ferma da troppo tempo: la Giunta si sta muovendo per intercettare i finanziamenti necessari. La gestione di tutte le strutture sarà affidata tramite bandi pubblici, per garantire alle associazioni sportive locali spazi moderni, sicuri e accessibili».

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