Piano milionario per l’ex Statale 

L’attesa è finita: i cittadini di Sardara a breve potranno rispolverare le bici, lucidare le scarpe da ginnastica, dedicarsi ad attività sportive, camminate, corse e pedalate. Il Comune ha approvato il progetto per la sicurezza e il rinnovamento del “Viale delle Terme”, un tratto dell’ex 131, acquisito al patrimonio del Comune nel 2009. Un investimento da 5 milioni e 450mila euro, si parte con il primo lotto che impegna due milioni e mezzo di euro, fondi del Piano di Sviluppo e Coesione 2021-2027, assegnati al Comune lo scorso dicembre.

Il progetto

Un’opera importantissima per la sicurezza degli utenti più deboli della strada, fortemente voluta dalle due ultime amministrazioni comunali. La prima ha recuperato 50mila euro, fondi della Regione per la progettazione, e affidato l’incarico nel marzo del 2021. Nei giorni scorsi l’approvazione definitiva, entro l’anno la gara d’appalto. Il tratto interessato va dal bivio per Villanovaforru alla rotonda per le terme di Santa Mariaquas. In programma la messa in sicurezza, l’asfalto da rifare, la sistemazione delle cunette laterali e dei ponticelli, in parte già distrutti. Le novità sono le piste ciclabili, la segnaletica che delimita gli spazi per le passeggiate, quattro rotonde per eliminare gli incroci a raso, quello per l’area artigianale e per la Provinciale Sardara-San Gavino. Quest’ultimo sarà molto ampio, troverà spazio tanto verde e attrezzi per la ginnastica dolce, rinforzata, rieducativa, per le persone anziane, per coloro che necessitano di recupero muscolare. Un vero e proprio percorso della salute, con giochi per i ragazzi. E poi l’illuminazione a led in tutto il tragitto.

L’obiettivo

«L’opera – dice l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Zucca – cambierà il modo di muoversi nella nostra cittadina che sarà non solo completamente ciclabile al suo interno, ma prepara il proseguo per le terme. Una rete che finalmente incentiva la mobilità a impatto zero per brevi spostamenti». Verrà così scritto il lieto fine alla storia dell’importante arteria che dal 2009 è diventata comunale, ma che di fatto è rimasta distante dal centro abitato, nonostante sia molto frequentata dai residenti che amano fare lunghe passeggiate. «Possiamo dire – aggiunge Zucca – che dopo una lunga attesa il percorso sarà pienamente integrato con l’abitato. Una nuova via che apre le porte a nuove prospettive di sviluppo. Una cosa è certa: il traffico intenso, in quanto per tutti utilizzata come complanare della 131, oggi quasi impraticabile, sarà sicuro». Dunque, stop alle controversie con Anas legate ai lavori da eseguire, problematica finita più volte davanti al prefetto di Cagliari.

La minoranza

Soddisfatto il capo-gruppo, Ercole Melis: «È la conclusione di un Piano di sicurezza stradale voluto dalla precedente amministrazione. L’ho seguito personalmente in quanto vice sindaco. L’impegno è stato quello di rompere col passato: non è più 131, è la via più lunga del paese».

