Piano milionario per il nuovo asfalto nel centro abitato 

Sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale in via Marconi, uno degli interventi più attesi a Gonnosfanadiga. L’opera rientra in un più ampio progetto di sistemazione dell’asfalto che interessa diverse vie principali e secondarie, con l’obiettivo di migliorare sicurezza e decoro urbano. Il piano è partito nei mesi scorsi con via Cagliari e prosegue ora lungo le direttrici di via Marconi, via Cagliari e le relative collaterali, per estendersi successivamente a via delle Aie, via Croce e alle strade adiacenti. Al termine degli interventi, l’intero centro abitato sarà completamente riasfaltato.

Il progetto prevede un investimento complessivo di circa un milione di euro, con il cofinanziamento della Regione. «Il rifacimento del manto di via Marconi fa parte di un piano complessivo di sistemazione delle strade del centro – ha dichiarato il sindaco Andrea Floris –. Era un intervento di cui c’era davvero bisogno. Purtroppo i tempi burocratici sono quelli che sono, ma finalmente siamo riusciti ad arrivare al completamento. Speriamo anche che il tempo ci aiuti: dopo due mesi di pioggia, ora possiamo finalmente andare avanti».

