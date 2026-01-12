VaiOnline
Gonnosfanadiga.
13 gennaio 2026 alle 00:32

Piano milionario per il nuovo asfalto nel centro abitato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale in via Marconi, uno degli interventi più attesi a Gonnosfanadiga. L’opera rientra in un più ampio progetto di sistemazione dell’asfalto che interessa diverse vie principali e secondarie, con l’obiettivo di migliorare sicurezza e decoro urbano. Il piano è partito nei mesi scorsi con via Cagliari e prosegue ora lungo le direttrici di via Marconi, via Cagliari e le relative collaterali, per estendersi successivamente a via delle Aie, via Croce e alle strade adiacenti. Al termine degli interventi, l’intero centro abitato sarà completamente riasfaltato.
Il progetto prevede un investimento complessivo di circa un milione di euro, con il cofinanziamento della Regione. «Il rifacimento del manto di via Marconi fa parte di un piano complessivo di sistemazione delle strade del centro – ha dichiarato il sindaco Andrea Floris –. Era un intervento di cui c’era davvero bisogno. Purtroppo i tempi burocratici sono quelli che sono, ma finalmente siamo riusciti ad arrivare al completamento. Speriamo anche che il tempo ci aiuti: dopo due mesi di pioggia, ora possiamo finalmente andare avanti».

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari affonda a Genova

Luvumbo spreca la palla del pari, poi scende il buio: 3-0 
l nello sport
Il progetto

A Nuoro pronto lo sbarco dei primi centri di ricerca

Comuni e Provincia: interventi per potenziare la ricettività Gli imprenditori: subito atti concreti su formazione e viabilità 
Marilena Orunesu
Trasporti

La continuità aerea non decolla

Luca Mascia
Nell’Isola mancano all’appello 1.500 professionisti

Emergenza infermieri  e pazienti in corridoio: «Ospedali al collasso»

La denuncia del sindacato NurSind: «Al Brotzu Medicina fuori controllo» 
Cristina Cossu
Il disservizio.

Ogliastra, mammografie sospese

Roberto Secci
Lo scontro

Scuole, il Governo commissaria l’Isola

Regione sotto accusa (insieme ad altre tre) per la mancata approvazione del dimensionamento 
Governo

Giustizia, referendum il 22 e il 23 marzo È scontro, via ai ricorsi

La decisione del Consiglio dei ministri M5S: date troppo vicine, hanno paura  
Padova

Studentessa sparita, la pista social

A vuoto le ricerche di Annabella Martinelli. Il giallo dei profili cancellati  