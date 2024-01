Piano Mattei, Meloni rilancia 

Uno sviluppo congiunto del Piano Mattei. Giorgia Meloni lo ha ribadito nella due giorni con i leader dei paesi africani e nei bilaterali avuti con diversi protagonisti del summit. Una quindicina di incontri tra cui quello col presidente tunisino Kais Saied: il bilaterale più importante perché la Tunisia rappresenta un Paese strategico nel contenimento dei flussi.

I flussi

Su Tunisi la premier ha investito con due viaggi assieme a Ursula von der Leyen e il tentativo resta favorire un accordo con l’Fmi, che permetta di sbloccare risorse in cambio di riforme. L’incontro, spiegano da palazzo Chigi, ha anche fornito l’occasione per approfondire il tema dei progetti che il Piano Mattei intende realizzare in Tunisia, il potenziamento delle stazioni di depurazione delle acque non convenzionali e la creazione di un centro di formazione agroalimentare. Il contrasto all’immigrazione irregolare con la collaborazione tra Roma e Rabat è tra i temi discussi da Meloni col premier del Marocco, Aziz Akhannouch. Attenzione anche al dossier libico col colloquio tra Meloni e il primo ministro Abdulhamid Dabaiba e il rappresentante speciale del segretario generale dell’Onu, Abdoulaye Bathily.

«Stella polare»

Tra i temi anche il rilancio delle relazioni col Continente africano, anche alla luce della presidenza italiana del G7. D'altronde dopo il termine vertice Italia-Africa Meloni aveva ricordato che lo sviluppo africano sarà uno dei dossier che i leader del G7 affronteranno. Ma se il ministro degli Esteri Antonio Tajani definisce «il percorso delineato dal Piano Mattei come la nostra stella polare», l’esito del summit è bocciato senza appello dai partiti dell’opposizione e delle associazioni green: «Nel Piano Mattei le rinnovabili non sono protagoniste, protagonista è ancora il gas, insieme ai disegni Eni sui biocarburanti. È una visione miope sul futuro energetico del Paese e sul concetto di transizione ecologica - accusano Greenpeace, Kyoto Club, Legambiente, e Wwf Italia – Il suo unico obiettivo pare essere quello di trasformare l’Italia in un hub energetico del gas attraverso una cooperazione che passa dall’Africa e dalle fonti inquinanti, aumentando la dipendenza energetica del Paese. Una scelta insensata e anacronistica».

«Rischio sfruttamento»

Un invito a coinvolgere la società civile arriva dalla portavoce del Forum Terzo Settore Vanessa Pallucchi: «Il rischio che il Piano Mattei si traduca in politiche di sfruttamento del continente - dice - è stato denunciato nelle scorse ore anche dalle organizzazioni della società civile africana». Parla di un «grande bluff» Riccardo Magi segretario di +Europa mentre Angelo Bonelli definisce «fallimentare» e «una passerella» un vertice chiuso senza una dichiarazione congiunta tra Italia e Paesi africani.

