Piano infrastrutture: «Pronti investimenti anche in Sardegna» 

L’Isola non resterà all’asciutto. Dopo l’annuncio dei 75 miliardi di euro per le strade e le ferrovie di Calabria e Sicilia, il ministero delle Infrastrutture assicura che «sono in corso, per quanto riguarda la Sardegna, i conteggi precisi degli investimenti ad opera del gruppo Ferrovie dello Stato (a cui fa capo anche Anas)». Presto, dunque, dal dicastero guidato da Matteo Salvini potrebbero arrivare novità anche per le opere pubbliche sarde, comprese quelle legate alla viabilità.

L’attesa

Il fatto è che, fa sapere sempre il Mit, «si tratta di un calcolo complesso perché somma vari fondi e “serbatoi” finanziari». Nel frattempo, «il ministero ha già svolto una ricognizione certosina di tutte le opere programmate sull’Isola, in pieno accordo con Regione e amministratori locali». Ora si tratta solo di definire una cifra complessiva, come è stato fatto per Calabria e Sicilia.

«Sempre in seconda fila»

Nell’attesa, non passa certo inosservata l’attenzione del Governo per le infrastrutture di queste due Regioni, legata in qualche modo al progetto del ponte sullo Stretto, opera considerata di interesse continentale perché garantirà il collegamento rapido tra Berlino e Palermo e che, proprio per questo, attrarrà fondi europei straordinari. Scrive in una nota il presidente della commissione Insularità Michele Cossa: «L’attenzione per tutte le altre Regioni, destinatarie di una mole enorme di fondi del Pnrr rispetto alla Sardegna, è la testimonianza di come la questione insulare non sia nella mente e nelle linee d’azione di Governo e Parlamento». Il consigliere regionale dei Riformatori ricorda che «abbiamo ben chiaro cosa bisogna fare e abbiamo messo nero su bianco le nostre proposte, ma sinora non abbiamo trovato interlocutori che abbiamo davvero voglia di ascoltarci e di essere conseguenti». D’altronde, «le infrastrutture e i collegamenti per noi non sono un optional, ma elementi senza i quali rischiamo di sprofondare nel sottosviluppo. Siamo stanchi di essere sempre messi in seconda fila, come se il nostro bisogno di sviluppo economico sia sempre meno urgente di quelli delle altre regioni del Mezzogiorno».

«No a interventi spot»

L’intervento deciso per la Sicilia e la Campania non lascia indifferente il Pd. «Rivendichiamo per la Sardegna lo stesso tipo di trattamento deciso per la Sicilia e la Calabria», dice il consigliere Cesare Moriconi, «cioè un piano sulle opere infrastrutturali, a partire dalle infrastrutture viarie e ferroviarie, in grado di ridurre l’enorme gap che separa la nostra dalle altre regioni d’Italia». Mentre, aggiunge, «a nulla, o poco, serviranno interventi spot di pochi chilometri di strade o ferrovie, avulsi da un piano organico e complessivo in grado di assicurare il collegamento tra i diversi territori, i porti e gli aeroporti dell’Isola». Moriconi solleva anche un’altra questione: la mancata definizione, da parte della Regione, di un piano complementare al Pnrr da sostenere unitariamente sul tavolo del Governo nazionale, «esattamente ciò che è stato fatto recentemente per Sicilia e Calabria». E ora, conclude, «nessuno pensi di cavarsela con qualche chilometro di strade da sistemare e piccoli collegamenti ferroviari». (ro. mu.)

