Piano industriale: istituzioni e parti sociali aprono la vertenza 

L’inverno caldo delle vertenze è cominciato. Il Nord Ovest dell’Isola si mobilita e si prepara a lanciare l’ultimatum a Regione e Governo nazionale per dare impulso a un piano complessivo di rilancio industriale. Ieri mattina nel palazzo della Provincia di Sassari l’incontro coordinato dal Tips-Tavolo istituzioni parti sociali, che comprende anche Cgil, Cisl e Uil, che ha visto la partecipazione dei sindaci della Rete Metropolitana, pronti a portare avanti iniziative a sostegno dello sviluppo del territorio.

Chimica Verde, riconversione industriale, zes, rigassificatore, continuità territoriale, sanità e viabilità stradale con la Sassari-Olbia e la Sassari-Alghero, sono solo una parte della lista delle priorità sulle quali incalzare governo regionale e nazionale, continuando a sensibilizzare il territorio e le istituzioni con una serie di iniziative, ripercorrendo la strada avviata con la convocazione degli Stati Generali a Sassari (14 marzo 2022) a sostegno della vertenza chimica verde, e quella riunitasi il 26 gennaio scorso ad Alghero sul tema della continuità territoriale aerea.

«Una riunione generale che faccia diventare la vertenza Nord Ovest, anche Nord e Centro Nord, una questione di primaria importanza per chi governa oggi o governerà domani la Regione e il Paese», sottolinea il Tips. «E nel caso non si giunga a risultati concreti rispetto alla piattaforma di priorità, si dovrà giungere a una importante manifestazione generale». Il coordinatore Pier Luigi Ledda ha esaminato lo stato di avanzamento del documento condiviso a Nule, attraverso un’analisi dei progetti fermi al palo e delle risorse dedicate al Nord Ovest. «Rispetto all’insieme delle opportunità di finanziamento offerte dal Pnrr, dal fondo complementare e dalla programmazione comunitaria del 2021-2027, il quadro emerso è preoccupante», ha evidenziato Ledda, «sia in riferimento alla capacità progettuale sia a quella realizzativa maturata in ambito Nord Ovest». In questa prospettiva si inseriscono anche le dimissioni del presidente della Rete metropolitana, il sindaco di Sassari, Nanni Campus. «Questioni che hanno enorme rilevanza sociale, politica, economica», hanno detto i segretari Cgil Cisl e Uil, Massimiliano Muretti, Pier Luigi Ledda e Marco Foddai, «sulle quali è necessaria una generale e forte presa di posizione a sostegno delle proposte per il lavoro, della lotta alla povertà e dello sviluppo del territorio che, siamo convinti, verrà messa in campo nei prossimi giorni». (m. p.)

