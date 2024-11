Piano Includis,  domande al via 

Al via la terza edizione regionale del progetto Includis, annualità 2024, per la creazione di percorsi di inclusione socio-lavorativa in favore di persone con disabilità. «In una prima fase è stato individuato il partner per il progetto, adesso si offre la possibilità alle aziende, attività commerciali, cooperative dei 32 comuni di partecipare» spiegano dal Plus Ghilarza - Bosa. Gli operatori possono presentare la propria manifestazione d’interesse al Plus nella sede dell’Unione dei comuni a Ghilarza entro le 12 di venerdì 13 dicembre. «Alla base dell’adesione al progetto regionale c’è volontà del Plus di contribuire concretamente a creare le condizioni per ampliare la partecipazione di tutti i cittadini» concludono gli operatori del Plus. Per maggiori informazioni si può consultare il sito dell’Unione del Guilcier. ( a.o. )

