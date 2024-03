Piano incendi, pochi elicotteri:  è allarme per la stagione estiva  

Sarà un’estate da bollino rosso sul fronte degli incendi: sono solo 5 gli elicotteri a disposizione, contro i 14 chiesti dalla Regione. Un numero certamente insufficiente, che genera preoccupazioni anche perché buona parte della Sardegna non sarà coperta dal prezioso servizio contro i roghi estivi. La Regione, dopo le due gare deserte del 6 gennaio (Corpo forestale, 13 mezzi) e del 28 febbraio (Protezione civile, un elicottero), era corsa ai ripari diminuendo il numero di velivoli per ogni lotto, cosicché anche le compagnie più piccole potessero partecipare. Una soluzione che non ha dato i risultati previsti, negli uffici della “Centrale regionale di committenza” (Crc) sono arrivate solo offerte separate di due società diverse. Un insuccesso che ha scatenato una “guerra” tra le direzioni del Corpo forestale e della Centrale di committenza che si accusano a vicenda. Nessuno vuole rimanere con il cerino in mano in un momento “caldo” non solo dal punto di vista dei roghi ma, soprattutto, da quello politico, a pochi giorni dalla nomina della Giunta guidata da Alessandra Todde e dai conseguenti avvicendamenti dei vertici delle stanze dei bottoni.

La gara della Forestale

Dopo il flop della gara triennale per “l'affidamento del servizio aereo di ricognizione, prevenzione e repressione incendi rurali e boschivi e attività connesse alle funzioni del Corpo forestale e di vigilanza ambientale”, ieri alle 12, nelle Torri di viale Trento, a Cagliari, era in programma l’apertura delle buste della nuova competizione. Dei cinque lotti per il servizio aereo, solo due sono stati aggiudicati: il lotto 3 per tre elicotteri per le basi di Anela, Farcana e Pula è stato aggiudicato alla società salernitana “E+S Air”, mentre il lotto 5 per due mezzi nella base di Villasalto è stato assegnato alla piemontese “Eliossola”. Gli altri tre lotti sono stati snobbati dalle compagnie aeree. A vuoto è andato il lotto 1 per il Super Puma di Fenosu; il lotto 2 per 4 elicotteri da schierare nella basi di Limbara, Alà dei Sardi, Fenosu e Marganai; il lotto 4 per 3 mezzi per le basi di San Cosimo, Bosa e Sorgono.

La Protezione civile

Che qualcosa non funzioni, quasi un cortocircuito, tra chi deve indicare i requisiti tecnici della gara e chi deve aggiudicarla sembra palese. Il bis al flop del 6 gennaio del Corpo forestale è andato in scena il 28 febbraio quando è scaduta la procedura da 10,5 milioni di euro (Iva esclusa) per la ricerca di un Erickson S-64 Air Crane attrezzato per lo spegnimento dei roghi, da parte della Protezione civile – Servizio superamento emergenze. Anche questo un fallimento annunciato e facilmente prevedibile. Questi elicotteri hanno un’enorme capacità di carico (9.000 litri d’acqua) ma sono sono particolarmente lenti e costosi. Solo per il trasferimento dall’Oregon sono necessari 600.000 euro per l’andata e altrettanti per il ritorno; hanno un’autonomia di due ore e costano 100.000 euro al giorno, con minimo di 150 giorni di impiego garantiti all’anno. Non una gara pubblica, ma un “Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per il noleggio triennale comprensivo dei servizi di pilotaggio e manutenzione” dove però non erano indicati né le ore di volo, né i periodi di impiego. Nessuno ha partecipato al bando “al buio” dove le compagnie aeree non hanno avuto la possibilità di quantificare i margini. Ora la palla passa nuovamente nelle mani della Crc che dovrà rielaborare la procedura, anche se la forbice tra lo stanziamento e il mercato sembra incolmabile.

La difesa

Riccardo Porcu è il direttore generale della Crc. «Non spetta a noi stabilire la base d’asta e i requisiti tecnici di gara», premette. «Ci limitiamo a indire e aggiudicare una gara elaborata dal committente che, in questo caso, è il Corpo forestale». Due appalti su due deserti e il terzo, bis del precedente, aggiudicato solo per un terzo: cosa non ha funzionato? «Il mercato non ha risposto anche perché la Lombardia e la Sicilia hanno richiesto l’antincendio aereo». Il risultato sono le gare deserte. «Dall’analisi della documentazione relativa alla procedura indetta dal Corpo Forestale della Regione Sicilia, emergono dei valori superiori rispetto a quelli contenuti nel capitolato tecnico e posti a base della gara da voi delegata. Più nel dettaglio, ci riferiamo: al numero delle ore di volo, alle giornate di stazionamento, alla maggiore durata del servizio, con imprese uscenti in Sardegna, impegnando così un importante numero di mezzi sottratti alla disponibilità per l’utilizzo nell’Isola», scrive Porcu alla direzione del Corpo forestale «alla luce dell’attenzione mediatica che si è manifestata con riguardo alla procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto e delle nuove possibili contestazioni che potrebbero investire l’operato della scrivente Direzione, con potenziale danno reputazionale».

Il contenzioso

A ridurre notevolmente il numero delle compagnie aeree che potrebbero partecipare alla gara antincendio, la causa intentata dalla Regione per danni all’immagine contro le imprese sanzionate dall’Anticorruzione. «È stata segnalata – aggiunge Porcu - la criticità nei rapporti con ben 6 operatori del settore con i quali, a seguito dell’intervento sanzionatorio assunto dall’Agcm, è insorto tra il Cfva e gli operatori che si erano aggiudicati gare pubbliche per il servizio aereo in Sardegna, un contenzioso civile per il risarcimento dei danni. Conseguentemente, tale circostanza è destinata a influire e condizionare ogni procedura di gara per l’affidamento del servizio aereo nel territorio regionale».

Le elisuperfici

Un’altra grave incognita pende sella campagna antincendi. La Regione non avrebbe ottenute le certificazioni per l’adeguamento stabilito dall’Enac sulle piazzole per gli elicotteri. Senza il nulla osta dell’Ente nazionale per l’aviazione civile sono consenti solo 50 decolli e 50 atterragi all’anno. Un numero veramente esiguo, per basi che in piena stagione registrano decine di movimenti al giorno.

